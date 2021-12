Walchwil Von rhythmisch beschwingt zu besinnlich Das traditionelle Kirchenkonzert der Musikgesellschaft Walchwil begeisterte das Publikum, das sich mit viel Applaus bedankte. Hansruedi Hürlimann 13.12.2021, 17.30 Uhr

Die Musikgesellschaft Walchwil konnte wieder einmal vor Publikum auftreten. Bild: Roland Hürlimann

Sowohl für den Präsidenten Christian Schmid wie den musikalischen Leiter Roland Hürlimann war die Erleichterung gross, dass das Adventskonzert nach einer zweijährigen Zwangspause tatsächlich stattfinden konnte. «Die Unsicherheit war gross und kaum zu ertragen», sagte Roland Hürlimann nach dem Konzert. Die Ausnahmesituation wiegt umso schwerer, wenn man bedenkt, dass die Musikgesellschaft Walchwil im Jahr 2020 ihr 125-jähriges Bestehen hätte feiern können. Die Verschiebung des Jubiläums auf dieses Jahr musste ebenfalls wieder rückgängig gemacht werden. Somit konnten die 42 Mitglieder der Dorfmusik am frühen Sonntagabend endlich wieder vor Publikum auftreten und zeigen, was sie musikalisch draufhatten.

Bekannte Melodien unterschiedlich interpretiert

Den Auftakt machte das Korps mit dem Stück «Voices», bearbeitet von Ron Sebregts. Dabei kamen sowohl die einzelnen Register wie auch der gesamte Klangkörper zum Einsatz. Weiter ging es mit klassischen Werken wie dem «Theme From Don Giovanni» von Wolfgang Amadeus Mozart oder dem «March From The Ark» von Carl Philipp Emanuel Bach. Dazu gab es auch Besinnliches wie das musikalisch ungesetzte Gedicht «Von guten Mächten» aus der Feder des Theologen und Naziopfers Dietrich Bonhoeffer. Mit «Winter Wonderland» und «Feliz Navidad» kamen Ohrwürmer zum Zug, die der vorweihnachtlichen Stimmung entsprachen. Benjamin Meier, der als Gemeindeleiter mit kurzen Erläuterungen durch das Programm führte, ermunterte das Publikum zum Mitsingen der bekannten Melodien. Das tat dann jedoch niemand, zumindest nicht hörbar. Unterstützt durch die gute Akustik der katholischen Pfarrkirche fand die Musik den Weg zu den Zuschauern, die sich jeweils mit einem herzlichen Applaus bedankten. Mit dem vertonten «Stille Nacht» wurden die Besucher entlassen und zu einem Umtrunk auf dem gegenüberliegenden Dorfplatz mit den Mitgliedern der Musikgesellschaft eingeladen.

Eine echte Dorfmusik

«Die Musikgesellschaft ist in der Bevölkerung gut verankert», sagte Christian Schmid, der selbst mitspielt, angesichts der vielen Frauen und Männer, die den winterlichen Temperaturen trotzten und sich angeregt unterhielten. Das bestätigte auch Christina Rust, die gewissermassen die jahrzehntelange Mitgliedschaft ihres Vaters als Aktivmitglied fortsetzt. Trotz der schwierigen Bedingungen im Vorfeld, als sie oft nur in kleinen Gruppen oder im Register üben konnten, sei das Zusammenspiel geglückt. In diesem Zusammenhang mache sie bezüglich des Zeitgefühls immer wieder eine verblüffende Erfahrung. Während für die Probenarbeit ganze Abende eingesetzt würden, erlebe sie die Dauer des Konzerts als sehr kurz, so die Musikantin. Dieses Gefühl erlebte offenbar auch das Publikum, das mit einem langanhaltenden Applaus mehr als eine Zugabe herausklatschte.

Die Musikerinnen und Musiker der Musikgesellschaft Walchwil wurden mehrmals für eine Zugabe herausgeklatscht. Bild: Roland Hürlimann

Wenn die Pandemie abflaut oder sich gar überwinden lässt, dann können sich die Liebhaber der Blasmusik auf das nächste Jahr freuen. Mit dem 19. und 20. März 2022 sind die Daten für das Jahreskonzert der Musikgesellschaft Walchwil bereits gesetzt.