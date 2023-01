Walchwil Zwei Frauen und zwei Männer kandidieren für den Gemeinderat Die Nachfolge von Eveline Hunziker wollen Daniela Hürlimann (Für Walchwil), Susanne Pälmke (SP), Guido Pirovino (FDP) und Willy Portmann (SVP) antreten. Die Ergänzungswahl findet am 12. März statt. 03.01.2023, 16.35 Uhr

Regelmässig hat es in Walchwil am Zugersee stille Wahlen gegeben, wenn es um die Zusammensetzung des Gemeinderats ging. Zuletzt war das im Oktober 2022 der Fall. Nun aber, nur wenige Monate später, buhlen gleich zwei Kandidatinnen und zwei Kandidaten um den freiwerdenden Sitz von Eveline Hunziker. Die FDP-Politikerin gibt ihr Amt per Ende März aus beruflichen Gründen auf.