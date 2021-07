Kanton Zug «Vielen Leuten ist ihr Fehlverhalten nicht bewusst»: Ranger sollen dauerhaft ein Auge auf die Wälder haben Im Rahmen eines Pilotprojekts kontrollierten drei Ranger während eines Jahres an den Abenden und Wochenenden besonders sensible Waldgebiete mit hohem Dichtestress. Nun fordert der Verband Wald Zug eine Fortsetzung dieser Einsätze. Cornelia Bisch 01.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Wald wird als Naherholungsgebiet immer beliebter. Spaziergänger, Biker, Reiter und Camper tummeln sich darin, häufig abseits der offiziellen Wege, was Tieren und Pflanzen schadet. Der Ausbruch der Pandemie im letzten Jahr befeuerte diesen Trend noch zusätzlich. «Deshalb startete der Kanton Zug im Juli 2020 ein Pilotprojekt mit dem Einsatz von drei Rangern – unterstützt durch Mitarbeiter des Forstdienstes –, die in den Wäldern zum Rechten schauten», erzählt Martin Ziegler, Leiter des Zuger Amts für Wald und Wild.

Die zehn Ranger – Mitglieder des Amtes für Wald und Wild, Revierförster und Angehörige eines externen Rangerdienstes – hätten vor allem abends und an den Wochenenden punktuell sensible Waldgebiete kontrolliert. «An den Werktagen sind Förster im Dienst und nehmen diese Aufgabe nebenbei wahr.» Finanziert wurde das Pilotprojekt aus dem Covid-19-Kredit.

Dies ist zwar ein legal angelegter Weg, der jedoch nur für Fussgänger, nicht aber für Biker gedacht ist. Der Velofahrer wird von den Rangern darüber in Kenntnis gesetzt. Bild: PD

«Ihre Aufgabe war vor allem präventiver Natur und bestand in der Aufklärung der Waldbenützer.» Dies sei im Allgemeinen sehr gut angekommen. Unangenehme Zwischenfälle habe es keine gegeben. «Hin und wieder bekamen die Ranger originelle Geschichten aufgetischt, aber Streit und Wortgefechte wurden nicht gemeldet», so Ziegler.

Aktiv geworden seien die Ranger dann, wenn sich Leute nicht an die Regeln gehalten hätten.

«Zum Beispiel, wenn sich Biker quer durchs Unterholz geschlagen und neue, inoffizielle Wege gesucht haben.»

Dieser Pfad ist durch Biker illegal entstanden. Bild: PD

Oder wenn Waldbesucher in Naturschutzgebieten nicht die offiziellen Feuerstellen benützt, sondern irgendwo im Wald Feuer entfacht hätten. «Vielen Leuten ist ihr Fehlverhalten nicht bewusst.» Hier würden die Ranger mit ihrer Aufklärungsarbeit ansetzen. «Wenn die Menschen Rücksicht nehmen auf Flora und Fauna, auf die Grundeigentümer und die anderen Waldbenützer, dann braucht es weniger gesetzliche Einschränkungen, und man kann sich im Wald weiterhin frei fühlen.»

Diese Brücke darf von Velofahrern und Fussgängern benützt werden. Gegenseitige Rücksichtnahme ist jedoch geboten. Bild: PD

Vereinzelt finden wilde Partys statt

Die meisten Waldnutzer würden sich ja korrekt benehmen, berichtet Ruedi Bachmann von der Korporation Zug.

«Vereinzelt haben jedoch Partys an Grillstellen und auf Picknick-Plätzen stattgefunden, die anschliessend aussahen, als hätte eine Bombe eingeschlagen.»

Auch das von der Korporation zur Verfügung gestellte Holz werde manchmal leichtfertig verschwendet. «Wir haben deshalb Plakate mit Benimmregeln an den offiziellen Plätzen angebracht.»

Eine solche Picknick-Stelle möchte niemand antreffen. Bild: PD

Die Sensibilisierungsarbeit der Ranger sei vom Verband der Zuger Waldeigentümer Wald Zug sehr geschätzt worden, betont Bachmann. Deshalb fordere der Verband in einem Schreiben an den Zuger Regierungsrat den dauerhaften Einsatz der Ranger. «Viele Leute betrachten den Wald sozusagen als rechtsfreien Raum, in dem sie tun und lassen können, was sie wollen.»

Apps locken Besucher von ausserhalb an

In jüngerer Zeit hinzugekommen seien Apps für Mobiltelefone, die zu Mountainbiketrails – auch illegal angelegten – führen, Geocaching mit Posten, die ohne Einwilligung des Grundeigentümers eingerichtet worden seien, wildes Campieren sowie das Befahren des Waldes mit elektrisch betriebenen Fahrzeugen wie Elektrotrottinetts, Segways und so weiter. Die Apps würden auch Besucher von ausserhalb anlocken.

«Die Waldeigentümer sind besorgt über diese Entwicklung», stellt Bachmann fest. Wenn immer mehr Menschen die Wege verlassen würden, wirke sich dies an vielen Stellen negativ aus.

«In einer Zeit, da das Ökosystem Wald schon durch den Klimawandel erheblich belastet wird, setzt dies die Biodiversität zusätzlich unter Druck.»

Grundeigentümer haften

Neben der Belastung für die Tiere und Pflanzen, gehe es auch um Haftungsfragen. «Auf den Waldeigentümern lastet eine Kausalhaftpflicht auch für Anlagen, die nicht in ihrer Verantwortung und ohne ihr Wissen angebracht worden sind.» Wenn Dritte an wilden Feuerstellen oder auf unbewilligten Biketrails zu Schaden kämen, könne der Waldeigentümer unter Umständen mit Schadenersatzforderungen konfrontiert werden.

«Zudem werden die Waldeigentümer bei illegal erstellten Werken durch den Kanton angehalten, auf eigene Kosten den ursprünglichen Zustand wieder herzustellen.»

Im Brief des Verbands an den Regierungsrat heisst es: «Da die Siedlungsdichte im Kanton Zug in den kommenden Jahren nicht abnehmen wird, verlangen wir Waldeigentümer nun vom Kanton dringend Unterstützung, um die ungesunde Entwicklung im Zuger Wald in geordnete Bahnen zu lenken und den Wildwuchs in der Freizeitnutzung des Waldes aufzuhalten.» Es seien unbedingt finanzielle und personelle Ressourcen erforderlich, um die Erholungssuchenden zu lenken.