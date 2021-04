Naturschutz Verzicht auf sämtliche Pestizide im Zuger Wald – neue Methoden zu Gunsten des Ökosystems Mit dem Entschluss, keine chemischen Holzschutzmittel mehr einzusetzen, wird der Zuger Wald endgültig frei von Pestiziden. Darauf haben sich der Verband der Waldbesitzer (WaldZug) und das Amt für Wald und Wild geeinigt. 09.04.2021, 15.01 Uhr

Mitarbeiter der Korporation Oberägeri überdecken ein Holzpolter im Gebiet Breitried mit einem unbehandelten, feinen Nylonnetz. Es soll das Rundholz vor dem Nutzholzborkenkäfer schützen. Bild: PD

(cro) Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln im Schweizer Wald ist gemäss Bundesgesetzgebung nur in Ausnahmefällen erlaubt. Wie in anderen Kantonen haben auch die Zuger Waldbesitzer in der Vergangenheit unter strengen Vorgaben punktuell von der Ausnahmeregelung Gebrauch gemacht und offiziell zugelassene Schutzmittel in minimalen Mengen appliziert. Das ist einer Medienmitteilung, die von WaldZug und dem kantonalen Amt für Wald und Wild gemeinsam verschickt wurde, zu entnehmen. Dies ausschliesslich, um im Wald gelagertes Nadelrundholz vor dem holzschädigenden Nutzholzborkenkäfer zu schützen und somit einem beträchtlichen Wertverlust des Holzes vorzubeugen.