Waldbesitzer in Steinhausen erhalten eine Entschädigung Die Bewirtschaftung des Walds ist innerhalb von Grundwasserschutzzonen nur eingeschränkt möglich. In Steinhausen haben die Waldgenossenschaft und die Gemeinde eine Lösung ausgearbeitet. Das Beispiel soll Schule machen. Rahel Hug 20.01.2020, 05.00 Uhr

Der Gemeinderat Christoph Zumbühl (rechts) und Beda Schlumpf von der Waldgenossenschaft beim Pumpwerk Oberwald. Bild: Matthias Jurt (Steinhausen, 17. Januar 2020)

Die Zeiten in der Waldwirtschaft haben sich geändert. Früher haben die Waldbesitzer mit der Holzwirtschaft noch Geld verdient, heute sieht es finanziell wegen der tiefen Holzpreise nicht mehr so rosig aus. Das Thema beschäftigt auch die Waldgenossenschaft Steinhausen (WGS). Mit einem Erholungskonzept, das im letzten Jahr verabschiedet wurde, haben die Gemeinde Steinhausen und die WGS Grundsätze und Ziele für den Naherholungsraum definiert. Neu kann die Genossenschaft beispielsweise Aufwendungen, die mit der Sicherheit auf den Waldstrassen und -wegen zu tun haben, rapportieren und der Gemeinde in Rechnung stellen.