Walter Saxer aus Zug wird vermisst Die Zuger Polizei sucht einen Zuger Mitbürger. 16.11.2020, 14.30 Uhr

(haz) Seit Samstag, 14. November 2020, ca. 11 Uhr, wird in der Stadt Zug vermisst:

Walter Saxer (Bild)

Walter Saxer.

63-Jährig

ca. 180 cm

schlank

kurze schwarz-braune Haare

braune Augen

Schnauz

Walter Saxer trägt eine lange schwarze Hose sowie eine hellbraune Jacke.

Walter Saxer wurde zuletzt am Samstag, 14. November, ca. 11 Uhr, an seinem Wohnort in Zug gesehen. Seither fehlt von ihm jede Spur. Der Vermisste dürfte mit einem weissen Ford Mondeo mit dem Kontrollschild ZG 21'537 unterwegs sein. Walter Saxer ist auf Medikamente angewiesen.

Hinweise über den Verbleib des Vermissten sind erbeten an die Zuger Polizei unter der Telefonnummer 041 728 41 41 oder an jede andere Polizeidienststelle.