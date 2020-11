Wanderer und Mountainbiker werben im Kanton Zug für Respekt Der Verein Zuger Wanderwege und die Interessengemeinschaft Mountainbike Zug setzen sich gemeinsam für ein respektvolles Miteinander ein. 18.11.2020, 05.00 Uhr

Wandern und Mountainbiken gehören zu den beliebtesten Freizeitaktivitäten der Schweiz. Im Kanton Zug gibt es rund 550 Kilometer signalisierte Wanderwege. Auf diesen Wanderwegen sind heute verschiedenste Nutzergruppen unterwegs. So auch Wanderer und Mountainbiker, die sich an vielen Orten den Weg teilen.

Wenn sich Biker und Wanderer begegnen, ist gegenseitige Rücksicht gefragt. Bild: PD

Durch erhöhtes «Verkehrsaufkommen» begegnen sich Wanderer und Mountainbiker immer häufiger, was selten aber doch auch zu Konflikten führen kann. Mit dem Aufruf zu gegenseitigem Respekt, Informationskampagnen und dem Hinweis auf bestehende Regelungen sollen diese Begegnungen frei von Konflikten bleiben, indem ein gemeinsames Verständnis für das Miteinander bei Wanderern und Mountainbikern gefördert wird, teilt der Verein Zuger Wanderwege mit.

Verhaltenskodex und Verhaltensregeln sind für Mountainbiker und Wanderer freiwillig. Sind sie jedoch bekannt und werden sie befolgt, fördern sie das Miteinander auf den gemeinsam genutzten Wegen. Dem Verein Zuger Wanderwege und der IG Mountainbike Zug ist es ein Anliegen, dass Wanderer und Mountainbiker die jeweiligen Probleme und Wünsche kennen und respektieren. So gilt auf Wanderwegen ein Vortrittsrecht für Wandernde. Mountainbiker, die von hinten auf Wandernde zukommen, drosseln ihr Tempo und machen auf sich aufmerksam. Wandernde meiden wenn möglich Mountainbike-Pisten und respektieren ihrerseits Mountainbiker auf dem Weg. Auf den Frühling 2021 sind ein gemeinsamer Flyer sowie Beiträge in den sozialen Medien in Planung. Im Vordergrund steht eine gemeinsame Wegnutzung unter der Trail Toleranz. Für potenzielle Hotspots, das heisst auf viel und gemeinsam genutzten Wegen oder Wegabschnitten und wo dies sinnvoll und zweckdienlich ist, sollen Vorschläge für eine mögliche Entflechtung zwischen Mountainbiker und Wanderer ausgearbeitet werden. (haz)