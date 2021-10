Vereine & Verbände Wandernde Hünenberger Die Mitglieder von Männersport Hünenberg wanderten in der herbstlich gefärbten Gegend rund um «Huttu». Für den Männersport Hünenberg: Alois Rast 13.10.2021, 17.16 Uhr

Gruppenbild der wandernden Hünenberger Männer. Mit dabei waren auch acht Partnerinnen. Bild: PD

Die Mitglieder des Männersports Hünenberg begaben sich unlängst auf ihre traditionelle Bettag-Herbstwanderung. Dieses Jahr führte der Ausflug in die Hügellandschaft von Huttwil. Am Ausflug nahmen 22 Männersportler und 8 Partnerinnen teil. Mit der Bahn fuhr man gut gelaunt an den Ausgangspunkt der Wanderung. Von dort ging es auf Schusters Rappen in das hügelige Umfeld von Huttwil, über Felder und Wiesen, zur Besenbeiz der Familie Schüpp­ach. Nach einem Apéro und ausgiebigem Mittagessen ging es bergwärts. Man wanderte entlang von sanften Bergflanken, mit wunder­barem Ausblick auf die leuchtend herbstliche Landschaft.

