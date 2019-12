Leserbrief War 2019 ein grünes Jahr? Zur aktuellen Diskussion über die Klimapolitik im Kanton Zug 27.12.2019, 15.11 Uhr

An einem Jahresende ist es üblich zu bilanzieren. Es sei ein «grünes» Jahr gewesen, werden Leute sagen, die die eindrücklichen in der Schweiz stattgefundenen Klimademonstrationen von jungen Leuten und die Wahlerfolge der Grünen in Betracht ziehen.