Leserbrief Waren da überhaupt Menschen wie du und ich? «Gefahr für die Allgemeinheit», Ausgabe vom 4.August

Ich habe den Beitrag des Korrespondenten aus Berlin – es ging um die Demo der Corona-Skeptiker und Demokratie-Verteidiger in Deutschland – aufmerksam gelesen und da und dort gestockt. Fragen über Fragen gingen mir auf, wofür ich gerne eine sachdienliche, sprich wahrheitsgetreue Antwort gehabt hätte. Zum ersten: Dass da 20000 Menschen zugegen waren, ist – für den, der sich die Bilder im Internet angeschaut hat – unrealistisch. Wäre dem so, hätte eine jede, ein jeder, ganze 3,6 Quadratmeter für sich beansprucht. Die Veranstalter sprachen von mindestens 1,3 Millionen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Irgendwo in der Mitte wird wohl die Wahrheit liegen. Die sehr breite Strasse zwischen dem Brandenburger-Tor und der Siegessäule war jedenfalls proppenvoll.