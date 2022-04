Leserbrief Warum dauert das in Cham so lange? «Bauprojekt stösst auf Anklang», Ausgabe vom 29. März 07.04.2022, 13.56 Uhr

Mit Freude lese ich heute in der Tagespresse über den positiven Ausgang des «informellen Mitwirkungsverfahren» zur Überbauung Sinserstrasse 3–13 in Cham. Niemand scheint am vorliegenden Projekt Negatives zu bemängeln und die «Eingaben» beziehen sich lediglich auch auf meine Verwunderung: Warum dauert in der Gemeinde Cham für ein Bauvorhaben (auch mit Bebauungsplan) alles sooo lange?

Der Zeitungsartikel erwähnt zwar die gemeindliche Bereichsleitern achtmal, die Architekten oder gar die Bauherrschaft werden aber mit keinem Wort erwähnt, obwohl von denen bisher hervorragende und eingepasste Architektur geleistet wurde.

In andern Zuger Gemeinden dauert eine entsprechende Planung bis zur Baueingabe gerade mal zwei Jahre, in Cham scheinen die Mühlen aber viel langsamer zu mahlen, oder liegt es hier lediglich an der «Öffentlichen Hand».

Aus dem Zeitungsartikel müsste ich als neutraler Leser fast meinen, dass die gemeindlichen Amtsträger oder Angestellten ein Interesse daran haben, gute Bauvorhaben möglichst in die Länge zu ziehen, um somit selber auch lange im Gespräch zu bleiben. Anders kann ich mir die Zeitspanne (fast zwei Jahre) zwischen «öffentlicher Mitwirkung» und «Urnenabstimmung» für rein behördliche «Bearbeitung(en)» nicht erklären.

Vielleicht findet sich (der bauwilligen Bauherrschaft ist es zu wünschen!) doch ein Weg, auch in Cham amtliche Abläufe zu beschleunigen.

Paul Gisler, Cham