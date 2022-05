Kolumne «Die junge Sicht»: Warum die AHV-21-Vorlage zentral für unsere Zukunft ist Flavia Röösli wünscht sich eine AHV-Reform, die auch ihre Rente sichert. Flavia Röösli, Vizepräsidentin Die Junge Mitte Kanton Zug 11.05.2022, 05.00 Uhr

Im Jahre 1997 kam die letzte Reform der AHV zu Stande. Das bedeutet, dass seither Stillstand in dieser Thematik herrscht. Allerdings ist in diesen 25 Jahren einerseits die Lebenserwartung um rund vier Jahre gestiegen und anderseits befindet sich auch die Altersstruktur unserer Bevölkerung im Wandel.

Dies bedeutet im Konkreten, dass die «Babyboomer-Generation» nun in Pension geht. Das hat zur Folge, dass immer weniger arbeitstätige Personen immer mehr Menschen in Pension finanzieren müssen. Die AHV ist so in eine arge Schieflage geraten, da sie ein Fass ohne Boden ist.

Trotz der Notwendigkeit für eine Reform der AHV haben linke Kreise beschlossen, ein Referendum gegen diese Vorlage einzureichen. Mit einer Annahme dieses Referendums gehen wir allerdings das Risiko ein, dass die Generation von Morgen gar keine Rente mehr bekommen wird.

Um das sinkende Schiff AHV nun wieder auf Kurs zu bringen, würden das Rentenalter der Frauen an jenes der Männer angepasst, die Mehrwertsteuer um 0,4 Prozentpunkte erhöht, eine Flexibilisierung des Rentenbezugs möglich sowie Anreize für eine Weiterführung der Erwerbstätigkeit ab 65 geschaffen.

Damit würden Mehreinnahmen generiert, wodurch die AHV kurzfristig stabilisiert werden könnte. Ebenfalls garantiert diese Reform Überbrückungsleistungen für Frauen, welche von dieser Vorlage direkt betroffen sind. Trotzdem wird vom Referendumskomitee konstatiert, dass es sich bei dieser Vorlage um «einen Affront gegenüber Frauen» handelt. Stimmt das?

Frauen leisten in diesem Land tatsächlich den grössten Teil der unbezahlten Care-Arbeit und auch der Gender-Pay-Gap ist noch nicht verschwunden. Trotzdem ist es falsch, aufgrund der fehlenden Gleichstellung der Geschlechter in gewissen Bereichen, diese enorm wichtige Reform zu blockieren.

Das Privileg der früheren Pensionierung für Frauen wurde nämlich nicht als Kompensation für die fehlende Gleichstellung eingeführt, sondern einfach, weil man es Frauen nicht zutraute, bis 65 zu arbeiten. Heute haben Frauen sogar eine höhere Lebenserwartung als Männer und folglich kann man es ihnen definitiv zumuten, gleich lange wie der männliche Teil der Gesellschaft zu arbeiten.

Ein Ja zu der AHV-Reform schliesst nämlich weitere Bestrebungen für eine verbesserte Gleichstellung nicht aus, sondern hilft dabei, dass die Generation von Morgen ebenfalls noch eine Rente bekommen wird.

Helfen Sie also mit, die AHV zu stabilisieren, indem Sie im Herbst Ja zu dieser Vorlage stimmen. Denn je länger wir mit einer Reform zuwarten, desto grösser wird das Defizit in der AHV und desto drastischer müssten die zu treffenden Massnahmen sein. Denken Sie bei Ihrer Entscheidung an die Generation von morgen, welche für Ihre Rente arbeiten wird und dankbar ist, wenn auch sie bei ihrer Pensionierung ihre AHV-Rente ausbezahlt bekommt.

In der Kolumne «Die junge Sicht» äussern sich Mitglieder der Zuger Jungparteien zu frei gewählten Themen. Ihre Meinung muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.