Ein Abgang beim Sozialamt Zug lässt Fragen offen Der ehemalige SP-Nationalrat und Fraktionspräsident Andy Tschümperlin hat seine Kaderstelle beim Sozialamt Zug verlassen. Einen neuen Job wollte ihm der Kanton Zug nicht anbieten. Kilian Küttel 02.09.2020, 16.25 Uhr

Andy Tschümperlin. Bild: Pius Amrein (Kriens, 13. März 2017)

Das Telefonat dauert 44 Sekunden. «Da gebe ich keine Auskunft», sagt Andy Tschümperlin. Und schiebt nach: «Es war in gegenseitigem Einvernehmen.» Mehr bekommt man vom ehemaligen Schwyzer SP-Nationalrat und Fraktionspräsidenten nicht zu hören. Tschümperlin will nicht reden; nicht über seine berufliche Zukunft, nicht über seine Vergangenheit. Dabei gäbe es genügend Fragen, die er beantworten könnte. Zum Beispiel: Wieso arbeitet er nicht mehr als Abteilungsleiter beim Sozialamt des Kantons Zug?

Denn das ist der Fall – auch wenn der 58-Jährige die Informationen auf seinem Facebook- und seinem Linkedin-Profil bis jetzt nicht angepasst hat. «Die relevanten operativen Stellen wurden darüber informiert, dass das Arbeitsverhältnis per 13. Juli 2020 im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst wurde. Über die Umstände (...) können wir keine Auskunft geben. Besten Dank für die Kenntnisnahme», heisst es in einem E-Mail, das das Zuger Sozialamt einem Leser unserer Zeitung geschickt hat und das uns vorliegt. Damit ist Tschümperlins Zeit als Leiter der Abteilung Soziale Dienste Asyl beim Sozialamt Zug zu Ende; zwei Jahre und acht Monate nach seinem Stellenantritt am 1. November 2017.

Wieso geht Tschümperlin? Nachdem Amtsleiterin Jris Bischof den Abgang am Telefon bestätigt, lässt sie sich die restlichen zehn Fragen zu den Entwicklungen in ihrem Amt schriftlich zustellen. In ihrer Antwort heisst es unter anderem: Die «operative und organisatorische Führung» sei seit Tschümperlins Abschied «immer sichergestellt» gewesen. Man habe die Beendigung des Arbeitsverhältnisses kommuniziert. Und wieder: Die «relevanten operativen Stellen» seien schriftlich darüber informiert worden, dass Tschümperlin das Sozialamt verlasse und dass dies einvernehmlich erfolgt sei. Übersetzt sagt Bischof das, wofür Tschümperlin 44 Sekunden am Telefon gebraucht hatte: nichts.

Oder fast nichts. Denn laut der Amtsleiterin hat der Kanton Zug dem ehemaligen Schwyzer SP-Aushängeschild keinen neuen Posten angeboten. «Es steht Andy Tschümperlin aber frei, sich auf eine offene Stelle des Kantons zu bewerben.»

Derzeit leitet Tschümperlins ehemalige Stellvertreterin die Abteilung Soziale Dienste Asyl interimistisch. Gemäss Jris Bischof will der Kanton Zug die Vollzeitstelle demnächst ausschreiben. Wer den Posten bekommt, dem winkt laut dem kantonalen Personalgesetz ein Jahreslohn zwischen 88111 und 135521 Franken; die Einteilung in die möglichen Lohnklassen variiert gemäss Bischof je nach Anforderungen an die Steile, Berufserfahrung und Ausbildungsstand des Bewerbers oder der Bewerberin.

Stichwort Ausbildungsstand: Bereits vor Tschümperlins Stellenantritt im November 2017 monierten Kritiker, er sei für den Posten zu wenig qualifiziert, erfülle die Anforderungen nicht (Ausgabe vom 24. September 2017). Tschümperlin schloss laut Eigenangaben das Lehrerseminar 1983 ab, ist ausgebildeter Reallehrer und war vor seiner Zeit beim Sozialamt Schulleiter am Integrationsbrückenangebot für fremdsprachige Jugendliche im Kanton Zug. Auf die Frage, ob fachliche Unzulänglichkeiten mit ein Grund für die Trennung waren, antwortet Bischof, über die «Umstände im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis» könne sie keine Auskunft geben: «Das hat der Kanton mit Andy Tschümperlin so vereinbart. Und daran halten wir uns.»