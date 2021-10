Leserbrief Warum, warum, warum? Gedanken zur Coronapandemie 19.10.2021, 15.42 Uhr

«Fragen darf man immer», sagte vor vielen Jahren mein Vater. Die folgenden Fragen kommen immer wieder und ich möchte sie hier stellen:

Warum Impfen, warum werden keine Hilfen angeboten zur Stärkung des Immunsystems, und wo ist da die Alternativmedizin? Warum so viel Angstmacherei, wir alle wissen doch, dass Angst krank macht? «Masken nützen nichts», hörten wir lange, warum so viele unverhältnismässige Bussen? Warum wird Angst und Spaltung von Bern unterstützt? Warum werden Demos und Briefe von wichtigen Persönlichkeiten nicht in Entscheidungen einbezogen und beantwortet? Warum, warum, warum, fragen sich auch viele Freunde.

Hildegard Häusler, Oberwil