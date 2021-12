Kolumne «Zuger Ansichten»: Was bedeutet Eigenverantwortung? «Halten wir die Hygieneregeln ein und gehen impfen», schreibt FDP-Kantonsrätin Helene Zimmermann in ihrem Meinungsbeitrag. Helene Zimmermann, Kantonsrätin FDP, Risch 18.12.2021, 05.00 Uhr

In den letzten Monaten hörte man den Begriff «Eigenverantwortung» immer und immer wieder im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie. Aber was bedeutet Eigenverantwortung überhaupt? Man nimmt das eigene Leben in die Hand und trifft bewusste Entscheidungen, welche ganz direkt das eigene Leben beeinflussen. Man übernimmt selbst die Verantwortung für die Folgen, welche aus der bewussten Entscheidung entstehen. Bezüglich der Impfung bedeutet Eigenverantwortung: Man trägt die Folgen, wenn man wider Erwarten an Covid-19 erkrankt. Hier stellt sich die Frage: Kann man dies dann tatsächlich? Dies ist sicher der Fall, wenn man nur einen sogenannt leichten Verlauf hat. Aber wie sieht es bei einem Spitalaufenthalt oder wenn man sogar auf die Intensivstation muss, aus? Da sind dann andere für die Pflege zuständig und auch die Kosten werden durch die Gesellschaft mitgetragen. Möglich ist auch, dass Personen, die operiert werden müssten, nicht operiert werden können.