Was der Ritter vom Bosporus im Kanton Zug sucht Er war in der Türkei wegen der Verschwörung angeklagt und behauptet, die Pläne der Scientology-Sekte durchkreuzt zu haben. Jetzt reitet ein 47-Jähriger in Zug zwei Firmen in den Ruin – und richtet dabei Tausende Franken Schaden an. Kilian Küttel 19.10.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Träger des nationalen Verdienstordens erhalten den Titel gleich wie die Mitglieder des «Ordre des Arts et des Lettres» und jene der französischen Ehrenlegion: Chevalier – Ritter. Doch nicht nur Militärs und Künstler, Literaten, Intellektuelle, Staatsmänner und Adlige schmücken sich mit der Bezeichnung. Auch ein 47-Jähriger aus dem Kanton Graubünden hat offenbar Gefallen daran gefunden. So sehr, dass er den Zusatz im eigenen Namen führt – und ihn gleich um einen englischen Adelstitel erweitert hat.

Demut und Höflichkeit sind nur zwei ritterliche Tugenden. Doch der deutsche Staatsangehörige vollbringt im Kanton Zug wenig ruhmreiche Taten. Darauf jedenfalls deutet eine Meldung der Ausgleichskasse Zug. Per Verfügung vom 11. September fordert sie knapp 2300 Franken Schadenersatz für ausstehende Sozialversicherungsbeiträge. Der Kanton Graubünden hat ihn wegen 228 Franken betrieben. Und eine Consultingfirma will knapp 12'000 Franken wegen unbezahlter Rechnungen vom Chevalier. Am 16. März hat das Zuger Betreibungsamt den Zahlungsbefehl ausgestellt, am 6. Oktober hat das Kantonsgericht Zug den Konkurs über eine von zwei Firmen eröffnet, die der Chevalier im Kanton Zug betreibt. Die Konkursandrohung für die zweite stammt vom 2. Oktober. Beide Unternehmen haben ihren Sitz seit letztem Jahr in einem dreigeschossigen Gewerbebau in einer Zuger Landgemeinde.

Taxiservice, Pferdefutter, uralte Heilpflanze

Der 47-Jährige gibt sich in den sozialen Medien als umtriebiger Geschäftsmann, lässt den «Jaguar» hochdrehen oder posiert mit rauchender Zigarre zwischen den Lippen und klobigem Ring am linken Ringfinger. Lederhosen, wallendes Haar, Backenbart.

Der Chevalier, der aussieht wie ein vorderasiatischer Lemmy Kilmister, ist Herr über ein mehr oder weniger verworrenes Unternehmenskonstrukt. So unterhält er über ein Dutzend Websites, mit denen er fragwürdige Geschäftsmodelle voranzutreiben versucht: Hier bewirbt er qualitativ hochstehendes Pferdefutter, da will er eine uralte Heilpflanze vertreiben, dort preist er einen Roboter zur Herstellung von Döner an. Egal ob Taxifirma, Obsthändler oder Busunternehmen – die Spuren führen entweder zu einem Postfach im Bündnerland oder zum Gewerbebau in der Zuger Landgemeinde.

Ebenso spannend ist des Ritters Vergangenheit. Anfang der 2000er-Jahre behauptete er mehrfach öffentlich, Mitglied von Scientology gewesen zu sein. Jetzt aber wolle er die Machenschaften der Sekte durchkreuzen. Nachdem er den Behörden in Hamburg laut Eigenangaben interne Dokumente übergeben hatte, warnte die damalige Leiterin der Arbeitsgruppe Scientology vor einem Expansionsprogramm der umstrittenen Glaubensgemeinschaft: Die Hamburger Scientologen hätten geplant, die türkische Wirtschaft zu infiltrieren, berichteten deutsche Medien. Speerspitze der Bewegung sollte werden: der Chevalier. Weiteren Quellen zufolge brauchte der Ritter nach seinem Gang an die Öffentlichkeit Personenschutz. Der Hamburger Innensenator habe ihm einen Leibwächter zur Seite gestellt, schrieb etwa die türkische Zeitung «Hürriyet».

Dass türkische Medien über den Chevalier berichten, ist kein Zufall. Der Zuger Firmeninhaber war einer der ersten 86 Angeklagten im Ergenekon-Prozess – einem der grössten und umstrittensten Gerichtsverfahren der türkischen Geschichte. Laut Staatsanwaltschaft hatte ein nationalistischer Geheimbund namens Ergenekon geplant, Machthaber Recep Tayyip Erdogan zu stürzen und gewaltsam die Kontrolle an sich zu reissen. Im Zuge des Massenverfahrens landeten Hunderte Personen im Gefängnis, darunter Generäle, Politiker, Journalisten, Akademiker. Die Anklage gegen die 86 Personen umfasste gemäss der Menschenrechtsstiftung der Türkei 2455 Seiten.

Mit der Fähre über den Bosporus. Im Hintergrund die Hagia Sophia. Bild: EPA / Erdem Sahin (Istanbul, 30. September 2020)

Die Anhörung des Zuger Geschäftsmanns soll am Nachmittag des 28. Septembers 2009 stattgefunden haben. Damals berichtete er laut der Tageszeitung «Milliyet» von Drogenkonsum und Gesetzesverstössen innerhalb einer paramilitärischen Gruppierung. Nicht gesichert ist das Urteil gegen den Zuger Geschäftsmann, im Internet wird eine dreimonatige Freiheitsstrafe kolportiert, was sich aber nicht verifizieren lässt. Im Sommer 2013 wurden lediglich 21 der 275 gesamthaft Angeklagten freigesprochen, die restlichen 254 zu teils langjährigen Freiheitsstrafen verurteilt. Gegen 16 angebliche Verschwörer sprach das Gericht gar lebenslängliche Gefängnisstrafen aus. Jedoch kassierte der oberste Gerichtshof die Urteile 2016, unter anderem wegen rechtswidrig erhobener Beweise, und hob die Anschuldigungen gegen sämtliche Angeklagten auf. Menschenrechtsorganisationen und Medien werteten die Verfahren als Farce und Schauprozess zur Stärkung Erdogans. Die Existenz einer Geheimgesellschaft namens Ergenekon konnte man nie beweisen.

Nachrichtendienst schweigt gleich wie der Chevalier

Zusammengefasst: Ein Mann, dem offenbar zu Unrecht eine Verwicklung in eine Verschwörung vorgeworfen wurde und der in hohen Rängen einer der umstrittensten Sekten der Welt aufgestiegen war, schädigt Jahre darauf in der Schweiz Private und zwei Kantone. Was sagen die Behörden dazu? Wissen sie, dass der Mann auf Schweizer Boden ist? Und falls ja: Steht er unter Beobachtung oder gar unter Schutz der Schweizer Behörden?

Das alles bleibt ungeklärt. Auf Anfrage unserer Zeitung sagt eine Sprecherin des Nachrichtendienst des Bundes (NDB), Scientology sei nicht verboten und damit kein Thema für den NDB. Zu Einzelpersonen äussere man sich grundsätzlich nicht. Die Zuger Staatsanwaltschaft derweil teilt mit, gegen den 47-Jährigen kein Verfahren zu führen. Und selber schweigt er zu seinen Geschäften und zu seiner Vergangenheit. Zuerst landen Anrufe auf drei verschiedene Nummern bei toten Anschlüssen. Auf ein E-Mail reagiert der Chevalier dann Tage später. Die mitgeschickten Fragen allerdings beantwortet er nicht. Er sei gerade im Ausland, so die Begründung. Offene Kommunikationspolitik gehört aber auch nicht zu den ritterlichen Tugenden.