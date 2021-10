Leserbrief Was ist, wenn die Drangsal vorbei sein wird? Zur aktuellen Coronasituation 22.10.2021, 13.19 Uhr

In meinem Bekanntenkreis mehren sich Meldungen über Nachwirkungen und Todesfälle nach der Impfung, man rechne hoch. Unbegreiflich, wie viele in der Bevölkerung standhaft nicht hinterfragen, was die Impfung für den Körper bedeutet und warum sie derart propagiert wird über die Hauptmedien bis hin zu Gratisbratwürsten oder -hamburgern oder gar Geld-Gutscheinen. Es geht auch um unvorstellbar viel Geld, weltweit. Tipps zur Stärkung des Immunsystems und gesundem Lebensstil sind inzwischen komplett tabu. Dabei sind aktuell keine zuverlässigen, publizierten Langzeit-Studien, Tierversuche, Toxikologie und so weiter vorhanden. Die einzige Studie zurzeit ist wohl der Geimpfte selbst.

Der Arzt Simon Feldhaus zeigt da viel Aufklärung. Eine Impfpflicht durch die Hintertür, vor allem bei Kindern und Jugendlichen mit noch nicht vollständig ausgebildetem Immunsystem, ist verfassungswidrig. Hat man sich einmal überlegt, was ist, wenn die Drangsal vorbei sein wird? Kann man die «Therapie» rückgängig machen? Ich erinnere in dieser Zeit, in der so einiges in Schieflage hängt, an die Bundesverfassung mit hauptsächlich den Artikeln 7 bis 10/16. Interessant wäre auch herauszufinden, warum der konträre, öffentliche Dialog mit hoch dotierten Uni-Professoren und Dozenten aus Virologie/Immunologie konsequent ausgeblendet wird.

Basis der stark einschränkenden Massnahmen sind nach wie vor alleine Lauterbach, der Drosten-Test und die in der Pandemie abgebaute Intensivbettenzahl. Wollen wir keine elektronische Vollüberwachung, Spaltung der Gesellschaft, Ausgrenzung der Menschen ohne Zertifikate, keinen staatlichen Covid-Pass, keine freie Willkür zu noch mehr strengeren und sinnlosen Massnahmen und unsere in der Verfassung garantierte Bewegungsfreiheit wieder zurück haben, brauchen wir am 28. November ein logisches und klares Nein.

Stephan Wiesendanger, Neuheim