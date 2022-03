Wasserball: Die Frosch-Frauen sind trotz Niederlagenserie positiv

Wasserball Ägeris Frauen verlieren fast immer – die Leidenschaft überwiegt den Frust Beim Team von Spielertrainer Norbert Kerschbaum steht die Entwicklung im Mittelpunkt. Dennoch stellt sich die Frage: Wie geht man mit so vielen Niederlagen um? Michael Wyss Jetzt kommentieren 21.03.2022, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hinter der Ägerer Torhüterin Valerie Monney schlägt es wieder einmal ein. Bild: Stefan Kaiser (Oberägeri, 18. März 2022)

«Meine Spielerinnen sollen in erster Linie Freude am Wasserball haben und Spielpraxis auf höchstem Niveau sammeln», sagt Trainer Norbert Kerschbaum unter dessen Leitung das Frauenteam von Frosch Ägeri seit dieser Saison steht. «Wir haben eine junge Mannschaft mit einem Durchschnittsalter von 18 Jahren. Wir befinden uns im Lernprozess», ergänzt die Spielerin Sophia Hug.

Ägeris Fabienne Volken lauscht den Worten des Trainers. Bild: Stefan Kaiser (Oberägeri, 18. März 2022)

Der Hauptteil der Mannschaft spielt und trainiert seit der Saison 2016/17, damals noch auf U20-Stufe, zusammen. Man will anknüpfen an die ruhmreiche Vergangenheit. 2012 wurden die Frosch-Frauen Schweizer Meister, die beiden vorangegangenen Spielzeiten schlossen sie auf Platz zwei ab.

Es mangelt an Erfahrung und manchmal an Spielerinnen

Doch der Weg ist weit. Von den ersten acht Partien in der National League Women (NL) gewann das Zuger Team ein- und verlor siebenmal. Meist hoch, wie am vergangenen Freitag gegen Tristar, als es im Ägeribad ein 12:28 absetzte. Sophia Hug erklärt:

«Es mangelt an Erfahrung, zudem konnten wir nicht immer aus dem vollen Schöpfen. Es fehlen immer wieder Akteurinnen, krankheitsbedingt oder aus beruflichen Gründen. Da wird es gegen routinierte Teams noch schwerer.»

Motivationsprobleme kennen die Spielerinnen trotzdem nicht. Kerschbaum: «Meine Spielerinnen sind am Lernen, wir wollen als Team wachsen und einen Schritt vorwärtsmachen. Sie sind ehrgeizig, das ist in der Entwicklung der jüngsten Vergangenheit ersichtlich. Der Weg ist unser Ziel.»

Trainer Norbert Kerschbaum attestiert den Spielerinnen eine grosse Lernbereitschaft. Bild: Stefan Kaiser (Oberägeri, 18. März 2022)

Sophia Hug und ihre Teamkollegin Ronja Weber sind sich einig, dass die vielen Niederlagen das Team nicht aus der Bahn geworfen, sondern noch mehr zusammengeschweisst haben. Sie sagen: «Wenn wir die Harmonie, die wir ausserhalb des Wassers pflegen, ins Becken mitnehmen können, werden Erfolge möglich sein.»

Zwei Vereine sind beteiligt

Das Team besteht aus Spielerinnen beider Wasserballvereine im Kanton, also von Frosch Ägeri und dem SC Zug. Da in der NL keine Spielgemeinschaften erlaubt sind, wechselt man den Namen jeweils auf die neue Saison: Nächstes Jahr wird das Team also unter SC Zug antreten. «Die Spielerinnen haben ihre Wurzeln bei ihrem Stammverein, deshalb ist es wichtig, dass beide Klubs mit ihren Namen in der Wasserballszene repräsentiert werden», sagt Kerschbaum, der beim Männerteam Ägeris in der 1. Liga Spielertrainer ist.

Norbert Kerschbaum (am Ball) spielt im Ägerer Männerteam. Bild: Stefan Kaiser (Oberägeri, 5. Juni 2021)

Immerhin ein Erfolgserlebnis in der Meisterschaft gab es für die Zugerinnen bisher. Sie besiegten die Stadtmannschaft Zürich mit 11:10. «Dieses Team, wie auch Lausanne, sind Equipen, die in unserer Reichweite liegen und gegen die wir mithalten können. Gegen die Westschweizerinnen verloren wir knapp 9:12», erklärt Captain Ronja Weber.

Ronja Weber ist Captain der Zugerinnen. Bild: Stefan Kaiser (Oberägeri, 18. März 2022)

Team steht im Cup-Halbfinal

Im Cup jedenfalls bezwang ihr Team die Lausannerinnen bereits (11:10). Im Halbfinal geht es am 10. September (!) gegen den aktuellen Leader WSV Basel. «Wir freuen uns auf dieses Spiel. Auf dem Papier sind wir die Aussenseiter, doch ein Sieg kann nie ausgeschlossen werden. Von solchen Begegnungen können wir viel profitieren», ist Weber überzeugt.

In der Meisterschaft geht es am kommenden Samstag in Lausanne weiter. Zwar stehen die Chancen auf Punkt gut, doch der Trainer Kerschbaum sagt: «Das Wichtigste für mich ist es, dass meine Spielerinnen alles geben, meine Anweisungen umsetzen und bis zur letzten Sekunde als Team kämpfen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen