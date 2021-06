Wasserball Die Frösche ziehen die richtigen Lehren aus den ersten beiden Partien Die Ägerer haben in der NLB-Meisterschaft zwei Niederlagen einen Sieg folgen lassen. Thomas Iten 07.06.2021, 16.00 Uhr

Spielertrainer Norbert Kerschbaum (am Ball) übernimmt Verantwortung im Ägerer Spiel. Bild: Stefan Kaiser (Oberägeri, 5. Juni 2021)

Es war ein gelungener Abend für den SC Frosch Ägeri. Er siegte gegen SK Bern verdient mit 14:11. Damit sind die ersten Punkte in der verkürzten NLB-Saison 2021 im Trockenen. Die zahlreichen Zuschauer, die trotz Obergrenze an Badbesuchern und Contact-Tracing den Weg ins Ägeribad fanden, sorgten für eine tolle Stimmung. Nachdem es im Startspiel in Lausanne eine vermeidbare Niederlage abgesetzt hatte und auch das erste Heimspiel gegen Kreuzlingen II verloren gegangen war, ist dieser Sieg ein wichtiger Befreiungsschlag.

Offensichtlich hat das Team aus beiden erwähnten Niederlagen die richtigen Lehren gezogen. Das Startdrittel gegen Lausanne verschliefen die Frösche noch komplett (2:6). Anders am vergangenen Donnerstag gegen das NLA-Farmteam SC Kreuzlingen II. Die Ägerer war von Beginn weg bereit. Doch der NLB-Meister der letzten drei Jahre war auch an diesem Abend von seiner Klasse her ausser Reichweite für die Frösche. «Kreuzlingen war der erwartet starke Gegner. Doch wenn wir weniger Kontergegentore kassiert hätten, wäre es knapper geworden», sagte Captain Yannik Blattmann nach der Partie. Da halfen auch die Paraden des stark aufspielenden Stanislav Bramhall im Tor nichts. So setzte es am Ende eine 14:28-Niederlage ab.

Ein deutlicherer Erfolg wäre möglich gewesen

Auch gegen die Berner war Ägeri von Beginn weg bereit. Mehr noch. Nach einem ausgeglichenen Startdrittel legten die Gastgeber in den zweiten acht Spielminuten den Grundstein für den Sieg. Ein Doppelschlag vor der ersten kurzen Pause läutete die Dominanz des Heimteams ein. Angeführt von Spielertrainer Norbert Kerschbaum – mit acht Toren erfolgreichster Ägerer Werfer – zog das Team bis zur Spielmitte auf 9:3 davon.

«Uns ist ein furioser Start gelungen und wir haben auch danach kaum nachgelassen»,

nannte Blattmann den Hauptgrund für den Sieg. Auch in der Defensive liessen die Ägerer wenig zu. Nachwuchstorhüter Gian Valentin zeichnete sich zudem mit starken Paraden aus. «Es war eine konzentrierte und disziplinierte Mannschaftsleistung. Wir sind immer bei unserem Gameplan geblieben.»

Die physisch weniger dominant als vergangene Jahre auftretenden Berner stemmten sich aber vehement gegen die drohende Niederlage und vermochten Tor um Tor aufzuholen. Die Frösche aber blieben ruhig und liessen sich nicht aus dem Konzept bringen. Blattmann, zehnfacher Torschütze in zwei Spielen, mahnt deshalb: «Wir müssen aufpassen, nach einer Führung nicht den Fokus zu verlieren.» Obwohl die Gäste 36 Sekunden vor Spielende auf 11:14 verkürzten, änderte dies am verdienten Erfolg nichts mehr.

NLB. Rangliste: 1. Kreuzlingen II 5 Spiele/10 Punkte. 2. Nyon 4/5. 3. Lausanne 5/4. 4. LuganoII 5/4. 5. Bissone 4/3. 6. Ägeri 3/2. 7. Bern 2/0.