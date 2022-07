Wasserball «Eine ganz andere Welt» – zwei junge Zugerinnen haben die Schweiz mit Stolz an der EM in Israel vertreten Margalo Gross und Amy Nussbaumer konnten an der U19-Europameisterschaft eine Menge Erfahrung sammeln. Michael Wyss Jetzt kommentieren 18.07.2022, 14.00 Uhr

Wasser ist das Element von Margalo Gross (links) und Amy Nussbaumer. Bild: Maria Schmid (Zug, 14. Juli 2022)

«Der 12. Rang für die Schweiz ist ein Achtungserfolg. Die Konkurrenz war gross, zudem waren wir eher die jüngeren Athletinnen. Unsere Leistung taxiere ich deshalb als sehr positiv», zeigt sich die 16-jährige Stadtzugerin Margalo Gross in diesen Tagen stolz. Mit Amy Nussbaumer (15, Oberägeri) nahm sie kürzlich mit der Schweizer Nationalmannschaft an der U19-Europameisterschaft in Israel teil.

In der Meisterschaft spielen die beiden im Schwimmclub Zug in der Nationalliga D, der einzigen Liga der Frauen in der Schweiz, sowie im U20-Team. Die Mannschaften bestehen aus einer Spielgemeinschaft der beiden Vereine SC Zug/Frosch Ägeri.

«Das ist eine ganz andere Welt»

Für die beiden jungen Frauen war die Europameisterschaft ein grossartiges Erlebnis. «Das war ein Highlight, das Grösste, was wir bisher erlebten. Die Partien auf internationaler Bühne waren sehr lehrreich für uns. Die Ungarinnen waren physisch stark, die Griechinnen sehr schnell. Wir bezahlten viel Lehrgeld, verloren hoch, konnten aber auch viel profitieren», ist Nussbaumer überzeugt. Sie gehört seit zwei Jahren dem Nachwuchskader von Swiss Aquatics Water Polo an.

Margalo Gross, die seit vier Jahren den Schweizer Dress trägt, weiss die Gründe, warum es deutliche Niederlagen absetzte:

«Die besten sechs Nationen dieser Europameisterschaft waren alles Teams mit Profispielerinnen. Das ist eine ganz andere Welt, als wir das in der Schweiz erleben oder gewöhnt sind. Wir gehen zur Schule, haben Abend spät noch Training. In der Schweiz kämpfen wir um Ansehen und finanzielle Mittel. Wasserball ist eine Randsportart, mehr nicht.»

An der EM tauschten sich die Schweizerinnen auch mit anderen Nationen aus. Gross schildert: «Wir haben uns mit den Griechinnen unterhalten. Sie erzählten uns, dass sie von diesem Sport bis zum 25. Lebensjahr leben können. Sie schilderten uns ihren Alltag. Da dreht sich wirklich alles rund um Wasserball.»

Sie führt aus: «Das war interessant, für uns aber auch etwas ernüchternd, denn wir betreiben auch einen grossen Aufwand mit bis zu sechs Trainingseinheiten in der Woche in verschiedenen Bädern wie dem Loreto Zug oder Ägeribad, werden aber kaum wahrgenommen in der Öffentlichkeit.» Am 13. August kann sich jedermann ein Bild dieser Sportart machen. Dann findet das Schwimmfest des SC Zug unterhalb der Rössliwiese statt.

Sport als Lebensschule

Nussbaumer sagt über Wasserball: «Wenn ich ins Becken steige, fühle ich mich einfach glücklich. Ich kann alle meine Sorgen im Wasser vergessen.» Und Gross ist Feuer und Flamme für diesen Sport: «Wasserball ist meine Passion. Es bereichert meinen Alltag und hier kann ich abschalten. Es ist auch Lebensschule. Wasserball hat mich geformt. Ich habe Disziplin gelernt und erfahren, wie man in einem Team mit verschiedenen Charakteren harmoniert.»

Zurück zur EM: Die Duelle mit den Topnationen waren wichtig, wie Gross schildert:

«Das bringt uns in der Nationalmannschaft, aber auch auf Klubebene weiter. Wenn wir gegen die besten Teams der Welt spielen, können wir uns auch weiterentwickeln und viel profitieren.»

Gibt es einen Wunsch für die Zukunft? «Eines Tages einmal für die Elite-Nationalmanschaft der Schweiz zu spielen, ist sicherlich ein Traum», verrät Amy Nussbaumer, die wie Margalo Gross die Kanti besucht. «Die Teilnahme an der EM war für mich eine Krönung. Dass ich nun an die U16-Weltmeisterschaft nach Griechenland fahren darf, macht mich noch mehr happy. Eigentlich bin ich derzeit wunschlos glücklich», sagt Gross.

Für die erwähnte WM vom 21. bis 27. August in Griechenland ist nebst Gross auch Nussbaumer selektioniert. Gute Chancen für eine WM-Selektion haben ausserdem Amelie Hettinger und Adina Arnold vom SC Zug.

