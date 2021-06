Sophia Hug aus Oberägeri liebt Wasserball

Wasserball Sophia Hug aus Oberägeri übt mit erst 18 Jahren bereits eine Vorbildfunktion aus Sie spielt nicht nur für das gemeinsame Team des SC Zug und Frosch Ägeri, sondern ist auch als Nachwuchstrainerin aktiv. Ambitioniert ist sie nicht nur im Bassin. Michael Wyss 29.06.2021, 05.00 Uhr

Sophia Hug ist häufig im Ägeribad anzutreffen. Bild: Jan Pegoraro (Oberägeri, 17. Juni 2021)

«Ich will den Kindern etwas zurückgeben, denn ich durfte im Verein auch viel profitieren», sagt Sophia Hug und ergänzt: «Deshalb engagiere ich mich als Trainerin bei den Jüngsten von Frosch Ägeri. Spiel, Spass und Gewöhnung an das Wasser stehen dabei in erster Linie im Fokus.» Die 18-Jährige aus Oberägeri ist leidenschaftliche Wasserballerin. Sie spielt für das gemeinsame Team des SC Zug und von Frosch Ägeri in der Schweizer Frauenliga NLD.

Die Freude zu diesem Sport entdeckte sie vor neun Jahren ebenfalls im Kids Training: «Wasserball ist eine faszinierende Sportart. Sie ist schnell, dynamisch und kräftezehrend. Es benötigt viel Kondition und hier kann man sich richtig austoben. In dieser Sportart kann in den letzten Sekunden alles passieren, vergleichbar mit dem Eishockey», beschreibt Hug die Faszination. Sie trainiert bis zu fünfmal wöchentlich im Wasser oder im Kraftraum.

Auch darüber hinaus sportlich

Doch damit nicht genug. Zu den Freizeitbeschäftigungen von Sophia Hug, deren jüngerer Bruder Nando beim FC Ägeri Fussball spielt, gehören auch Klettern, Wandern und Velofahren. «Sportliche Betätigung ist mir allgemein sehr wichtig. Man trifft mich ausserdem regelmässig in der Küche. Ich backe und koche leidenschaftlich gerne. Jede Woche gibt es zum Beispiel einen frisch gebackenen Sonntagszopf.»

Zurück zum Wasserball. Hug spielt auch für das gemischte U20-Team der beiden Zuger Vereine. Ihre Erfahrungen?

«Dass wir in der Meisterschaft als Spielgemeinschaft starten, finde ich eine gute Sache. Das schweisst uns noch mehr zusammen und macht uns auch konkurrenzfähiger in Zukunft.»

Die Nachwuchs-Zusammenarbeit von Frosch Ägeri und dem SC Zug begann im Jahr 2016 als Pilotprojekt. So können Synergien genutzt werden. Es wird im Frauenbereich weitergeführt.

Das NLD-Team soll gegenwärtig vor allem Erfahrungen sammeln. «Mit einem Durchschnittsalter von knapp 17 Jahren können wir mit den besten Teams der Schweiz nicht mithalten», erklärt Sophia Hug. Aus sieben Partien resultierten sieben Niederlagen. Am vergangenen Samstag waren die Zugerinnen gegen Lausanne (19:20) immerhin nah an den ersten Punkten. In der U20-Meisterschaft kämpfen Hug und Co. um die Goldmedaille. Medaillen gewann die Oberägererin bereits mit der SG SC Zug/Frosch Ägeri auf U17- und U15-Stufe mit jeweils dritten Rängen. Die 18-Jährige gehört auch dem erweiterten Kader der Schweizer A-Nationalmannschaft an. Mit der U17-Auswahl nahm sie einst an einem Mehrländerturnier (EU-Nations) teil.

Sophia Hub beginnt bald eine Ausbildung. Bild: Jan Pegoraro (Oberägeri, 17. Juni 2021)

Sie will ein Hotel führen

Für Sophia Hub beginnt abseits des Bassins ein neuer Lebensabschnitt. Sie hat die Matura abgeschlossen und beginnt nun die vierjährige Ausbildung an der Hotelfachschule in Luzern. Mit welchem Berufsziel? «Einmal als Hotelmanagerin zu arbeiten, ist mein grosser Wunsch», sagt Hug. Sie hat als Wasserballerin bewiesen, dass sie über den nötigen Biss und das Durchsetzungsvermögen verfügt, um ihre Träume wahr zu machen.