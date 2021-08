Wasserski: Henri Oldorff auf den Spuren der Lambrigger-Brüder

Wasserski «Möchte den einen oder anderen Rekord brechen»: Henri Oldorff auf den Spuren der Lambrigger-Brüder Das 16-jährige Talent des WSC Cham hat bei den Schweizer Meisterschaften unter anderem einen Titel bei den Erwachsenen gewonnen. Michael Wyss 09.08.2021, 16.30 Uhr

Henri Oldorff vom WSC Cham macht der hohe Pegelstand des Zugersees nichts aus. Bild: Maria Schmid (Cham, 2. August 2021)

«Diese beiden Goldmedaillen sind die Belohnung für die harte Arbeit und die vielen Stunden, die ich in mein Hobby investiere», sagt Henri Oldorff. Der 16-Jährige sorgte an den kürzlich ausgetragenen Schweizer Meisterschaften, die in Frankreich durchgeführt wurden, für Aufsehen, gewann er doch Gold sowohl in der Elite- als auch der U17-Kategorie in der Disziplin Figurenfahren. Der Sieg bei den Erwachsenen habe ihn überrascht, sagt Oldorff, der jedoch schon im Jahr 2020 die Final-Qualifikation erreicht hat.

Der aus Deutschland stammende und in Uitikon ZH lebende Sportler ist seit neun Jahren Mitglied im Wasserskiclub Cham. Dies, weil es am Zürichsee keinen geeigneten Klub gegeben habe. «Geografisch bedingt war Cham die beste Lösung für mich. Und der WSC ist eine Topadresse in der Schweiz», weiss der angehende Schüler der United School of Sports für Talente in Zürich.

Der Zürcher holt Gold an den Schweizer Elite- sowie den U17-Meisterschaften im Figurenfahren. Bild: PD

Trainiert wird Henri Oldorff von René Lambrigger (71), welcher der Vater der bestens bekannten Thierry und Loris Lambrigger ist (siehe Box). «Sie sind meine Vorbilder und haben national und international viele Erfolge im Wasserski gefeiert und einige Rekorde aufgestellt», zollt der 16-Jährige den Leistungen der lange Jahre überragenden Brüder Respekt – und ergänzt keck:

«Den einen oder anderen Rekord möchte ich brechen.»

Cham ist im Figurenfahren eine Macht Der Wasserskiklub Cham feiert 2022 das 75-jährige Bestehen. Der Verein gehört zu den erfolgreichsten drei der Schweiz. In den letzten 40 Jahren holten die Chamer Männer 32-mal Gold in der Figurendisziplin – zuletzt der 16-jährige Henri Oldorff. Zuvor hatten die Brüder Thierry und Loris Lambrigger die Szene über Jahre geprägt und zusammengezählt zwölf Meistertitel in Folge gewonnen. Mehrere Titel gewannen auch Daniel Käppeli (10) und Hans-Jörg Felder (7).

Der Trainer René Lambrigger billigt ihm das Potenzial dafür zu: «Henri ist sehr talentiert, mental stark und kann den Fokus auf die Sache legen. Sofern er Ausbildung und Sport unter einen Hut bringt und alle verfügbare Zeit ins Training investiert, traue ich ihm bald auch internationale Erfolge zu.»

Mit dem Wasserski-Gen geboren

Die Leidenschaft zum Wasserski entdeckte Henri Oldorff im Alter von sechs Jahren durch seinen Vater, der eine Leidenschaft dafür hatte. Auch sein Bruder Charlie fuhr auf den Brettern über den See, lebt mittlerweile aber seine Freude zum Fussball aus, er spielt im Nachwuchs des YF Juventus Zürich. Was fasziniert Henri Oldorff am Wasserskifahren?

«Das Gesamtpaket. Im Wasser auf den Skiern zu gleiten, mit der Geschwindigkeit, ist etwas Unbeschreibliches. Auf dem Wasser erlebe ich ein Stück Freiheit, verbunden mit viel Action.»

Bereits in früheren Jahren feierte das Talent, das dem Schweizer Nachwuchskader der Junioren angehört, persönliche Erfolge. So belegte er im Jahr 2019 bei den U14-Europameisterschaften den 13. Rang im Figurenfahren. Einer seiner ganz grossen Träume ist die Teilnahme im Januar 2023 an Juniorenweltmeisterschaft in Chile. Dafür trainiert er nicht nur auf dem Zugersee, sondern auch in Italien und Frankreich. «In der Schweiz fehlen die perfekten Bedingungen zum Trainieren», erklärt Oldorff, «im Ausland haben wir künstlich angelegte Seen für den Wasserskisport.» Er trainiere auch in Florida unter dem in der Szene bestens bekannten Franck Desboyaux, der als einer der besten Trainer gilt.

Die Familie steht hinter ihm

Wie geht es im laufenden Jahr weiter? «Ich werde im Herbst U17-Wettkämpfe in Italien im Figurenfahren und Slalom bestreiten, um mich mit guten Resultaten für die U17- und U21-Europameisterschaften vom nächsten Jahr zu empfehlen.» Unterstützt wird der 16-Jährige bei seinem zeitintensiven Hobby von seiner Familie, insbesondere von seinem Vater Birger, der ihn immer ins Training und zu den Wettkämpfen fährt, seiner Freundin Nicole (fährt auch Wasserski) und seinem privaten Trainer René Lambrigger. «Ohne sie könnte ich das Wasserskifahren auf diesem Niveau nicht betreiben. Dank ihnen kann ich meinen Traum leben», sagt Henri Oldorff.