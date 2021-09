Café Spatzentreff in Cham schliesst ab 13. September 2021

Wegen Corona Café Spatzentreff schliesst seine Pforten endgültig: «Schade, dass die Kleinen auf diese Weise unter der Krise leiden müssen» Das bei Eltern und Kindern beliebte und über die Region hinaus bekannte Café Spatzentreff in Cham schliesst, weil die Zertifikatspflicht kommt. Die Betreiberinnen sehen durch die neuen Bundesvorgaben ihre Einstellung verletzt. Stefanie Geske Jetzt kommentieren 10.09.2021, 16.06 Uhr

Das Café Spatzentreff, ein beliebter Mutter-Kind-Treffpunkt an der Zugerstrasse 37 in Cham, schliesst ab Montag für immer. Leserbild

«Das isch hüt euse letschti Tag bi eus im Cafi. Schweren Herzens hämmer eus defür entschiedä abem Mäntig nümme ufztue.» Diese Worte posten die Betreiberinnen des beliebten Cafés Spatzentreff in Cham am Freitagvormittag auf ihrer Facebook-Seite.

Das Kindercafé in Cham eröffnete im Mai 2017 gegenüber vom Einkaufszentrum Neudorf. Wenig später zog es infolge Auseinandersetzungen mit der Nachbarschaft in das Ladenlokal an die Zugerstrasse 37, wo einst eine Apotheke war. Die Betreiberinnen Mirja Bieri, Lucia Ulrich und Ruth Ulrich haben seither viel Herzblut in ihren Mutter-Kind-Treffpunkt investiert.

Ein Bild aus besseren Tagen: Die Betreiberinnen Ruth Ulrich (von links), Mirja Bieri und Lucia Ulrich im Café Spatzentreff, als es im Mai 2017 eröffnet wurde, damals noch gegenüber vom Einkaufszentrum Neudorf. Bild: Werner Schelbert (Cham, 24. Mai 2017)

Nun schliessen sie aber für immer und begründen dies mit der vom Bundesrat beschlossenen Gastronomie-Zertifikatspflicht.

«Das mier nümm alli Mänschä ab nächschti Wuche dörfded bi eus begrüessä, stimmt eus trurig und stimmt für eus nöd»,

heisst es seitens der Betreiberinnen auf Facebook. Es sei für die jungen Frauen keine Option, unter diesen Bedingungen ein Café zu führen. Was genau damit gemeint ist, erläutert Lucia Ulrich auf Anfrage:

«Unsere Einstellung ist, dass wir niemanden ausgrenzen wollen. Das wäre mit dem Zertifikat aber der Fall, denn viele Mamis, die zu uns kommen, sind nicht geimpft.»

Andererseits sei auch die finanzielle Seite ein Thema: «Under denä Umständ isches au definitiv nümme tragbar», schreiben die Frauen. Schon seit Ausbreitung der Pandemie in der Schweiz im Frühjahr 2020 würden sie weniger Kunden im Café begrüssen. Und nun droht der Wegfall der Hauptsaison, wie Lucia Ulrich sagt: «Im Winter haben wir finanzielle Reserven angelegt, um die Miete zahlen zu können – der Lohn für uns drei ist, wenn überhaupt, zum Schluss gekommen.»

Zwar hätten sie einmalig 18'000 Franken Corona-Hilfsgelder vom Kanton Zug erhalten, «doch das reicht nirgendwo hin». Nun würden sie das Gespräch mit ihrem Vermieter suchen wegen einer Lösung für den noch bis 2023 laufenden Vertrag.

Das Café Spatzentreff zu schliessen, sei keine leichte Entscheidung gewesen. «Wir haben die letzten drei Tage oft geweint», sagte Lucia Ulrich am Freitag. Die Betreiberinnen blicken zurück auf eine «lässigi Ziit». Es gehe ein Abschnitt zu Ende, wo in ihrer Spatzenfamilie (so nennen sich die Betreiberinnen) innert vier Jahren fünf Kinder dazu kamen, jede Mitarbeiterin mindestens einmal schwanger gewesen ist, hochschwanger bis am Schluss ihr Bestes gegeben hat für die Kundschaft.

«Für eus alli echli euses zweitä deheimä. Ja s werd eus fählä. S Cafi werd eus fähle. Mier danked vo Herzä für die wunderbari Ziit.»

So verabschieden sich die Betreiberinnen des Spatzentreffs und danken ihren treuen Kundinnen.

Gäste reagieren unterschiedlich auf die Begründung der Schliessung

Das Chamer Café wurde vor allem von Müttern mit ihren Kindern sehr gut besucht und geschätzt. Eine davon ist die Hünenbergerin Victoria Komorowski:

«Das ist so mega schade und traurig! Es war so ein tolles Kindercafé, das es so nur einmal im Kanton Zug gibt.»

Die grösseren Kinder konnten sich im Spatzentreff in der Spielelandschaft vergnügen, für kleinere war eine Babyecke mit allerlei Spielzeug eingerichtet. Mamis und Papis konnten sich bei einer Tasse Kaffee mit anderen Eltern vernetzen, während die Kinder miteinander gespielt haben. Komorowski ist selbst mit ihrem zweijährigen Sohn bis zu zweimal monatlich dort gewesen. «Es ist ein toller Ort, ein Kinderparadies schlechthin», erzählt Komorowski. Zudem findet die bald zweifache Mutter:

«Es ist unheimlich schade, dass die Kleinen auf diese Weise unter der Krise leiden müssen.»

Mit der Schliessung gehe ein weiterer wichtiger Treffpunkt für Kinder und Eltern verloren.

Auch Julia Stephan aus Luzern bedauert zwar, dass der beliebte Spatzentreff für immer schliesst. Kann den Entscheid zur Schliessung aber nicht ganz verstehen, so die zweifache Mutter:

«Auch wenn die Zertifikatspflicht an einem Ort, wo sich vorwiegend Kinder aufhalten, nur wenig Sinn macht: Sie wäre ohne viel Aufwand umsetzbar gewesen.»

Auch Katharina Heinrich kennt das Café noch aus Vor-Corona-Zeiten und bedauert die Schliessung. Das Konzept habe die zweifache Mutter immer als einzigartig empfunden – und in der Umgebung keine vergleichbaren Cafés gefunden. «Deshalb bin ich natürlich besonders traurig, dass jetzt die Türen für immer geschlossen werden. Aber ich hätte mich mit einer Zertifikatspflicht viel sicherer gefühlt», so die junge Mutter aus dem Kanton Zug. «Ich finde es sehr schade, dass so entschieden wurde.» Heinrich hofft nun, dass sich in naher Zukunft ein neuer Betreiber mit Zertifikatspflicht finden wird. «Dann bin ich dort sicher auch gerne wieder Gast.»

Ähnlich sieht das auch Jenny, die ebenfalls im Kanton Zug lebt. Zwar sei es aus Sicht der zweifachen Mutter sehr schade, dass dieses tolle Café nun schliesst und sie sei dankbar, dass sich die Betreiberinnen mit so viel Herzblut dafür engagiert haben. Aber:

«Ich finde die Zertifikatspflicht richtig, weil die Überlastung in den Spitälern real ist, und dagegen braucht es Massnahmen. Die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt.»

Das Café war nicht nur während der Öffnungszeiten ein beliebter Treffpunkt, wo Eltern eine Auszeit geniessen und die Kinder sich auf der Indoor-Spielelandschaft austoben konnten. Es konnte unter anderem für Geburtstagsfeste gemietet werden. Vermietungen behalten laut des Facebook-Posts noch bis am 19. September ihre Gültigkeit.