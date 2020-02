Wegen Totalsanierung: 200 Mieter in einem Hochhaus in Baar müssen umziehen Wegen einer Totalsanierung müssen die Bewohner eines Baarer Hochhauses umziehen. Die Absicht sei nicht, die Rendite zu erhöhen. Fabian Gubser 12.02.2020, 05.00 Uhr

Das zwölfstöckige Hochhaus an der Landhausstrasse 21 wird totalsaniert. Bild: Stefan Kaiser (Baar, 11. Februar 2020)

Heute wohnen im Hochhaus an der Landhausstrasse in Baar Menschen aus aller Welt, die in den Kantonen Zug, Luzern oder Zürich arbeiten. Die rund 200 Wohneinheiten bestehen fast nur aus temporär vermieteten Zimmern oder Studios. Die Besitzerin, die Stiftung Pflegezentrum Baar, teilte nun mit, dass 2021 eine Totalsanierung geplant ist. Das Baugesuch wurde am letzten Donnerstag eingereicht. Den ungefähr 200 Mietern stehen während rund 18 Monaten keine Wohnungen zur Verfügung.