Wegen Uber Eats läuten bei Zuger Politikern die Alarmglocken Nutzt Uber Eats seine Kuriere aus? Grüne Zuger Kantonsräte haben eine Interpellation bezüglich einer «Scheinselbstständigkeit» eingereicht. Sie fordern eine genaue Überprüfung der Löhne und der Sozialversicherungen. Ein Kurier verteidigt das System.

Tijana Nikolic 24.11.2020, 17.00 Uhr

«Es darf nicht sein, dass Menschen jahrelang als Kuriere arbeiten und trotzdem ein riesiges Rentenloch in der AHV und Pensionskasse haben», findet Luzian Franzini, Zuger Kantonsrat und Vizepräsident der Grünen Schweiz. Deswegen hat er zusammen mit den ALG-Kantonsräten Tabea Zimmermann Gibson und Andreas Hürlimann eine Interpellation bezüglich «Scheinselbstständigkeit» von Essenslieferanten eingereicht.



Konkret handelt es sich um den amerikanischen Konzern Uber Eats, der den Betrieb im Kanton Zug Ende September aufgenommen hat. In seniem Vorstoss schildert Franzini, dass das Geschäftsmodell der Tochtergesellschaft von Uber auf scheinselbstständigen Kurieren beruhe, die ohne jegliche Versicherung und zu Tiefstlöhnen im Auftrag von Uber Eats bei angeschlossenen Restaurants Essen abholen und Kunden ausliefern. Die Restaurants würden der Internetplattform im Gegenzug happige Gebühren bezahlen. Damit fliesse ein erheblicher Teil der lokalen Wertschöpfung an einen globalen Konzern.

Der Konzern weigere sich, seine Arbeitgeberpflichten wahrzunehmen. Uber Eats nutze die Trägheit von Verwaltungen bewusst aus und ist sich darüber im Klaren, dass man sich auf rechtlich heiklem Terrain bewege, sagt Franzini. «An Orten, wo das Unternehmen gerichtlich dazu gezwungen wurde, sich an die Gesetze zu halten, tut es Uber Eats, um weiterhin im Geschäft zu bleiben.» In Genf habe das Verwaltungsgericht klar festgestellt, dass der Konzern Arbeitgeberpflichten als Personalvermittler zu erfüllen habe, so der junge Politiker. Falls die Zuger Regierung jedoch untätig bliebe, sende dies das falsche Signal an solche Unternehmen aus:

«Die Verwaltung hat aus meiner Sicht eine Pflicht, bei Markteintritt einer Unternehmung, welche in anderen Kantonen sehr umstritten ist, genau hinzuschauen.»

Das amerikanische Entgeltungssystem werde falsch verstanden

«Das Entgeltungssystem ist amerikanisch und bei uns nicht so bekannt. Aus diesem Grund verstehen die Leute nicht, warum wir keine Sozialleistungen bei Uber Eats haben», sagt ein 54-jähriger Kurier aus der Region, der lieber anonym bleiben möchte. Er wurde unserer Zeitung vom Unternehmen vermittelt, keiner der von uns Angesprochenen wollte sich äussern. Da man in eigener Regie arbeite, sei man selbst verantwortlich dafür, die Sozialversicherungen zu bezahlen, sagt der Kurier. Dies käme einem Selbstständigerwerbenden gleich, weiss der hauptberufliche Buschauffeur.

Gerade in der jetzigen Zeit, in der viele um ihre Stelle bangen würden oder jene schon verloren hätten, sei man glücklich, wenn man mit Uber Eats Geld im Nebenerwerb einen Zustupf verdienen könne, um so über die Runde zu kommen. Der Kurer führt aus:

«Uber Eats sagt ganz klar, dass es sich um einen Nebenerwerb handelt. Der Sinn dahinter ist nicht, dass man das als Vollzeitbeschäftigung macht und so hohe Sozialabgaben zahlen muss.»

Dies eigne sich gut für Studenten oder Leute, die schnell etwas dazuverdienen wollen.

Partnerkuriere vom amerikanischen Unternehmen Uber Eats, das neu auch in Zug seine Dienste anbietet, würden laut Kantonsrat Luzian Franzini zu Tiefstlöhnen und ohne Sozialleistungen ausliefern. Bild: PD

Ausserdem hätten die Uber-Eats-Kuriere eine kostenlose Kranken- und Unfallversicherung. «Wie haben auch eine Coronaentschädigung. Müsste jemand von uns in Quarantäne gehen, wäre unser Einkommen trotzdem gesichert. Das habe ich bei meinem Hauptarbeitgeber beispielsweise nicht», erklärt der Lieferant. In der Stunde verdiene er zwischen 19 und 23 Franken, was er für einen Nebenerwerb in Ordnung finde. Für eine Vollzeitstelle wäre es ihm zu wenig.

Neben seinem Hauptberuf versuche er, wöchentlich noch zusätzlich 15 bis 25 Arbeitsstunden für Uber Eats zu leisten. «Das Beste an der Tätigkeit ist, dass ich selber bestimme, wann ich arbeite und wie viel», sagt er. Ausüben könnte die Tätigkeit grundsätzlich jeder: «Ich denke, für Leute, die nicht so ortskundig oder der deutschen Sprache nicht so mächtig sind, wird es sicher etwas schwieriger sein.»

Partnerkuriere haben eine kostenlose Kranken- und Unfallversicherung

«Der Hauptgrund, warum sich Menschen für eine Partnerschaft mit Uber Eats entscheiden, ist die Flexibilität, selber zu bestimmen, ob, wann und wo sie arbeiten möchten», sagt Luise Elster, Kommunikationsverantwortliche von Uber und Uber Eats. Sie versteht, dass die Frage der sozialen Absicherung für ihre Partner von grosser Bedeutung sei: «In der Schweiz und in fast allen EU-Ländern bietet Uber allen selbstständigen Partnerfahrern und -kurieren, die die Uber-App nutzen, eine kostenlose Versicherung an.» Damit könnten sie eine bessere Absicherung geniessen, die sie vor den Risiken infolge von Unfällen oder Verletzungen während einer Fahrt schütze.

Dieses «Partnerschutz-Programm» sei speziell dafür entwickelt worden, Uber-Partnern mehr Sicherheit zu gewährleisten, ohne sie in ihrer Unabhängigkeit einzuschränken. «Darüber hinaus unterstützt Uber Eats die selbstständigen Lieferpartner, bei denen Covid-19 diagnostiziert wurde oder die von einer Gesundheitsbehörde in Einzelquarantäne gesetzt wurden. Sie erhalten in diesen Situationen bis zu 14 Tagen finanzielle Unterstützung», versichert Elster.

Zusammenarbeit mit lokalen Unternehmen

Im September habe das Unternehmen seine Aktivitäten in Genf angepasst, um den Anforderungen des dortigen Gerichts zu entsprechen und weiterhin arbeiten zu können. Wie andere Lieferservices in Genf habe Uber Eats dafür eine Zusammenarbeit mit einem lokalen Unternehmen begonnen, bei welchem die Kuriere angestellt seien. Elster legt dar:

«Uber Eats stellt die Kuriere also nach wie vor nicht an, ist nicht ihr Arbeitgeber und stellt ihnen auch keine Arbeitsverträge aus.»

Das Unternehmen arbeite in vielen Ländern mit Partnerunternehmen zusammen, bei denen Fahrer oder Kuriere fest angestellt seien.

Die jüngsten Änderungen, die in Genf vorgenommen werden mussten, hätten dazu geführt, dass Hunderte von Kurieren und 80 Prozent aller Lieferpartner im Kanton den Zugang zur App und den damit verbundenen Verdienstmöglichkeiten verloren haben. Gleichzeitig könnten diejenigen, die neu angestellt werden, nicht mehr zu ihren eigenen Bedingungen arbeiten, weshalb gemäss einer kurz darauf durchgeführten Umfrage 75 Prozent der Kuriere lieber unabhängig geblieben wären, anstatt angestellt zu sein.

Der Kantonsrat wird voraussichtlich an seiner am Donnerstag beginnenden Doppelsitzung über die Überweisung der Interpellation an den Regierungsrat entscheiden. Erst danach würde die Volkswirtschaftsdirektion die Beantwortung an die Hand nehmen.