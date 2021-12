Leserbrief Weihnachten mit dem Kirchenratspräsidenten? Zu einem Interview im Weihnachtsblatt der Reformierten Kirche Zug 13.12.2021, 13.20 Uhr

Eigentlich wollte ich meiner Familie und mir zu Weihnachten den Eintritt in die Reformierte Kirche schenken. Früher war ich katholisch, dann nichts und mit der Zeit zog es mich zu den Reformierten. «Weihnachten mit dem Kirchenratspräsidenten», so der Titel des Weihnachtsblattes der Reformierten Zuger, machte mir Hoffnung: Da kommt Substanz – dachte ich. Doch was lese ich? Ein Interview, das mir so vorkommt, als würde ein Militärkumpan den anderen beweihräuchern – so wie ich es von der katholischen Kirche kenne. Dass der Präsident dem elitären Golfsport frönen wird, hat gar nichts mit Weihnachten zu tun.