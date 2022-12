Vereine & Verbände Weihnachtliches, Schönes Der Zuger Kantonale Frauenbund (ZF) setzt sich für Frauen ein. Er lancierte die soziale Aktion mit dem schönen Namen «Engelsbäume». Für den Zuger Kantonalen Frauenbund: Eva-Maria Janutin 22.12.2022, 18.03 Uhr

Der Engelsbaum in der Gemeinde Hünenberg. Bild: PD

Kinder aus Familien, denen es gerade nicht so gut geht, dürfen ein Herz mit ihrem Wunsch und ihrem Namen beschriften. Dieses hängt symbolisch (Datenschutz) am Weihnachtsbaum, und an Heiligabend erfüllt das Christkind dann den Wunsch.

Der erste Engelsbaum wird in der Zuger Gemeinde Hünenberg eingeführt, er steht in der katholischen Pfarrkirche Heilig Geist in Hünenberg. Nach dem Pilotversuch sollen weitere ­Gemeinden dazukommen. Unsere Präsidentin in spe Tanja Ziegler konnte ganz spontan Anfang November einen Spender für einen Engelsbaum gewinnen. Wir sind Frauen der Tat, und die Gemeinde Hünenberg hat sofort eingewilligt, diese Aktion zu unterstützen.

In Zukunft in jedem Dorf ein ZF-Engelsbaum

Für alle, die jetzt während des Lesens gedacht haben, dass es im reichen Kanton Zug keine Menschen gebe, die in Not­situationen sind: Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Auch unser Weihnachtsbriefkasten wie die Nothilfe haben durch viele Anfragen einiges zu tun.

In Ländern wie etwa Haiti bedeutet Armut, kein Dach über dem Kopf zu haben. In der Schweiz hingegen ist derjenige arm, dessen Lohn nicht ausreicht, um seinen Lebensunterhalt zu bewältigen, wer sich beispielsweise weder Kranken­kasse noch angemessenen Wohnraum leisten kann und für den ein Zahnarztbesuch unerschwinglich ist.

Armut bedeutet nicht nur ein Mangel an Geld, sondern vor allem auch fehlende Möglichkeiten, an der Gesellschaft teilzuhaben. Betroffene gehen sehr unterschiedlich mit ihrer Situation um. Neben grossen Existenzängsten ist die Armut bei vielen auch mit einem enormen Schamgefühl verbunden. Wir sind da, um das Leben menschlicher und unkomplizierter zu machen – in Zug und manchmal auch über die Grenze hinaus.

