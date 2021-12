FESTLICHE STIMMUNG Weihnachtskonzert in Zug: «Jeder ist seines Glückes Schmied» Bernhard Lenfers Grünenfelder, Gemeindeleiter St.Johannes Zug, bereicherte das Weihnachtskonzert mit besinnlichen Gedanken. Martin Mühlebach 26.12.2021, 15.30 Uhr

Bernhard Lenfers Grünenfelder am Weihnachtskonzert auf dem Landsgemeindeplatz. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 25. Dezember 2021)

Rund 300 Personen kamen am Weihnachtstag auf dem Landsgemeindeplatz in Zug in den Genuss eines Weihnachtskonzerts unter freiem Himmel. Andreas Graf, der Präsident des veranstaltenden Vereins Concert Nights Zug, eröffnete die Veranstaltung, ehe der elfjährige Stanislav Schweizer die Weihnachtsgeschichte «Stern von Bethlehem» zum Besten gab. Tamara Graf (Gesang) und Olga Ponomareva (Piano) zauberten trotz des einsetzenden Regens mit «Let It Snow», «Jingle Bells» und «Feliz Navidad» eine festliche Stimmung auf den Landsgemeindeplatz.