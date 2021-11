Weihnachtsausstellung in der Halle 44 startet am 19. November

Weihnachtsmarkt Weihnachtsausstellung des Vereins für Arbeitsmarktmassnahmen wird am 19. November eröffnet In der Halle 44 wird Handgemachtes verkauft. Für den Eröffnungsanlass gilt die Zertifikatspflicht. 11.11.2021, 11.06 Uhr

Handgemachte Dekorations- und Geschenkartikel werden in der Halle 44 verkauft. Bild: PD

Am Freitag, 19. November, um 16 Uhr öffnet die Weihnachtsausstellung des Vereins für Arbeitsmarktmassnahmen (VAM) in der Halle 44 in Baar die Türen, wie der Verein mitteilt. «Das Motto der diesjährigen Ausstellung lautet: himmlische Weihnachten», wird Esther Staub, Leiterin der Halle 44, in der Mitteilung zitiert. «Die angebotenen Dekorations- und Geschenkartikel sind wiederum allesamt handgemacht.»

Die Vorbereitungen laufen seit Monaten. Die Teilnehmenden der verschiedenen Bereiche haben mit Papier, Karton, Textilien, Mosaik, Metall und Holz kreativ gearbeitet und freuen sich, ihre Ergebnisse nun präsentieren zu können. Neben dem VAM-Projekt «Einstieg in die Berufswelt» (EIB) werden wiederum Consol, GGZ@work und die Stiftung Eichholz ihre Produkte anbieten. Um die Verkaufs- und Ausstellungsfläche vorzubereiten, bleibt die Halle von Montag, 15. November, bis zur Ausstellungseröffnung am Freitagnachmittag geschlossen.

Für den Eröffnungsanlass am Freitag und Samstag gilt die Zertifikatspflicht. Esther Staub erläutert: «Es wird dieses Jahr ein kleines kulinarisches Angebot im Freien und in den Räumlichkeiten der Werkstätten angeboten. Für die Kinder gibt es ein Bastelset zum Mitnehmen und im Bücherservice finden Besucherinnen und Besucher zum Thema Weihnachten passende Bücher.» Die Ausstellung ist am Eröffnungsanlass am 19. und 20. November wie folgt geöffnet: Freitag von 16 bis 20 Uhr, Samstag von 10 bis 16 Uhr (Eintritt mit Zertifikat). Der Verkauf (ohne Zertifikat, mit Maskenpflicht) ist ab Montag, 22. November, bis Freitag, 17. Dezember geöffnet (Montag bis Freitag von 8 bis 11.30 Uhr und von 13 bis 16 Uhr). (rh)