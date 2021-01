Weinhandel «Der Abschied fällt mir sehr schwer»: Gabriella Ferro verlässt den Schüwo in Hünenberg Gabriella Ferro verabschiedet sich nach 29 Jahren als Filialleiterin in der Schüwo Filiale am Zythus und wird vielen in Erinnerung bleiben. Gleichzeitig freut sich die gute Seele auf eine neue Herausforderung. Sina Engl 14.01.2021, 18.00 Uhr

Wer sich in Hünenberg mit gutem Wein auskennt, der kennt auch Gabriella Ferro. Seit 1992 war die «gute Seele» im Schüwo in Hünenberg immer zur Stelle, um Weinkennern und Neulingen zu ihrem Weingenuss zu verhelfen. Doch jetzt endet ihre Zeit bei dem Getränkehändler und die mittlerweile 60-Jährige freut sich auf eine neue Herausforderung, die schon auf sie wartet. «Der Abschied fällt mir sehr schwer. Es tut mir weh, all die Kundinnen und Kunden zurückzulassen, zu denen ich in den vergangenen Jahren so gute Beziehungen aufbauen durfte», berichtet Ferro.

«Doch ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge.»

Gabriella Ferro wird nämlich eine neue Stelle in einem italienischen Weingeschäft mit vielen kulinarischen Produkten im Neustadtquartier in Luzern antreten.

Geht mit einem lachenden und weinenden Auge: Gabriella Ferro, Geschäftsführerin der Schüwo in Hünenberg. Bilder: Stefan Kaiser

(13. Januar 2021)

Am meisten vermissen wird die gebürtige Süditalienerin aus Apulien den Kontakt zu den vielen treuen Kunden. «Die Kunden sind wie eine Familie geworden. Die Leute sind immer so gerne gekommen, das hat mich sehr gefreut und stets motiviert.» Dank der freundlichen Kunden und der guten Beziehungen habe Ferro immer in einer sehr familiären Atmosphäre arbeiten dürfen.

In Hünenberg spielend gelernt

Mit 18 Jahren ist Gabriella Ferro in die Schweiz gekommen. Ursprünglich ist sie gelernte Kindergärtnerin, aber in der Schweiz hat sie sich in der Gastrobranche gefunden. Ferro erzählt von ihren Anfängen in der Gastrobranche:

«Meine erste Stelle hatte ich in Luzern. Aber ich war auch schon in Engelberg und Savognin und habe hier im Kanton Zug ein Restaurant geführt.»

Auch ihre letzte Stelle führt Gabriella Ferro wieder nach Luzern, und so schliesst sich der Kreis.

Zu der Stelle bei Schüwo in Hünenberg kam sie ganz zufällig über eine einfache Stellenanzeige. «Am Anfang war für mich vieles neu», erinnert sich Ferro. «Ich habe mir oft gedacht: Das schaff ich nicht!» Doch auch die Schüwo Filiale am Zythus gab es 1992 erst seit zehn Jahren. «Es gab anfangs laufend Neuerungen; so bin ich gut in das Geschäft reingewachsen und konnte spielend lernen.»

Wein kaufen war für viele ein Erlebnis

Ein langjähriger Freund der Filialleiterin, Marc Zihlmann, berichtet: «Wein einkaufen bei Gabriella war mehr als einkaufen – es war ein Erlebnis. Viele würden sich da anschliessen.» Für Gabriella Ferro ist ein guter Kundenkontakt selbstverständlich. «Mir ist es wichtig, meine Kunden glücklich aus dem Laden gehen zu lassen.»

Auch auf Offenheit und Ehrlichkeit setzt Ferro. «Wenn ich einen Wein nicht so gut kenne oder ihn schon länger nicht mehr getrunken habe, dann sage ich das dem Kunden. Wenn ich mir nicht ganz sicher bin, gebe ich lieber keine Empfehlung ab. Das ist mir in der Beratung wichtig.» Marc Zihlmann ergänzt: «Nach 29 Jahren kannte Gabriella fast jeden Kunden und wusste schon bei dessen Eintreten, was ihm mundet.» Und er fügt an:

«Mit Gabriella Ferro verlieren wir nicht nur in Hünenberg, sondern auch weit über die Grenze hinaus eine sehr kompetente, stets fröhliche, immer gut gelaunte und liebenswerte Weinberaterin.»

Gabriella Ferro blickt glücklich und zufrieden auf die letzten 29 Jahre zurück. «Ich hatte eine tolle Zeit im Zythus», berichtet sie sehnsüchtig. «Ich möchte mich bei all meinen Kunden bedanken und verabschieden. Für all die Begegnungen und Erlebnisse, die meinen Arbeitsalltag in den letzten 29 Jahren bereichert haben, bin ich unglaublich dankbar.»