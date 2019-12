Kommentar Weisse Weihnacht Aus einer weissen Weihnacht dürfte dieses Jahr nichts werden. Wieder einmal. Die Häufigkeit von ungewöhnlichen Wetterphänomenen macht Harry Ziegler, Chefredaktor der «Zuger Zeitung» Sorgen. Harry Ziegler 21.12.2019, 05.00 Uhr

Harry Ziegler PD

Hört her, werden die Klimawandelskeptiker sagen: Schon in den 1940er-Jahren sang Bing Crosby von «White Christmas» und wie er davon träume. Also auch damals schon wurde offenbar nichts mit weisser Weihnacht. Also, kein Klimawandel, sondern Normalität.