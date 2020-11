Leserbrief Weitere Lesermeinungen zur Konzernverantwortungsinitiative Zur eidgenössischen Abstimmung vom 29.November 11.11.2020, 17.48 Uhr

Ich bin seit mehreren Jahren in Südafrika im privaten und sozialen Wohnungsbau für Farbige engagiert (affordable housing). Vor Ort ist es für uns stets schwierig, festzustellen, welches – vereinfacht gesagt– die «Guten» und welches die «Bösen» sind. Wie kommen die Initianten der Volksinitiative «Für verantwortungsvolle Unternehmen – zum Schutz von Mensch und Umwelt» zur Auffassung, dass Schweizer Gerichte aus der Ferne besser beurteilen können, was «gut» und «böse» ist – was also gegen Menschenrechte oder Umweltschutz verstossen könnte? Wie sollen kleinere oder grössere Firmen in der Schweiz beweisen können, dass bei einem Zulieferanten in der Dritten Welt alles absolut «sauber» abläuft? Auch bei allem guten Willen, den ich 99 Prozent unserer Unternehmen unterstelle, wird es Fehler und Ungerechtigkeiten geben, die im täglichen Bemühen laufend ausgemerzt werden müssen.

Wie können Unternehmen, die unabhängig von der Rechtslage im betreffenden Land vor Schweizer Gerichte gezogen werden sollen, je beweisen, dass ihre Mitarbeiter alles getan haben, um negative Auswirkungen auf Umwelt oder Menschenrechte auszuschliessen? Diese in der Initiative vorgesehene Umkehr der Beweislast wird insbesondere kleineren Schweizer Firmen das Überleben erschweren. Grössere internationale Konzerne werden die Verlegung ihres Domizils in andere Länder prüfen. Die gut gemeinte, aber schlecht konzipierte Initiative würde Arbeitsplätze in der Dritten Welt, aber auch in der Schweiz, vernichten. Mit einem Nein zur Unternehmensinitiative tritt automatisch der Gegenvorschlag des Parlamentes in Kraft, der Firmen zur Sorgfaltsprüfung verpflichtet und international abgestimmt ist. Und das wäre gut so!

Konrad Studerus, alt Kantonsrat CVP, Edlibach

Wenn ich in Katalogen oder in der Zeitungswerbung Models sehe, welche teuren Schmuck, hergestellt aus Edelmetallen, zu Werbezwecken tragen, stelle ich mir vor, wo diese Edelmetalle oft herkommen.

Durch nicht beherrschte Prozesse in der Erzaufbereitung, wo aggressive Chemikalien verwendet werden, gelangen giftige Substanzen in Flüsse und Quellgewässer, in den Boden und die Luft. Somit werden den in der Umgebung dieser Produktionsstätten wohnenden Menschen die natürlichen Lebensgrundlagen zerstört. Die Folge sind z.B. Krankheiten mit bleibenden Organschäden und Missbildungen bei Neugeborenen. Die Einwohner können sich nicht wehren, da viele Firmenbesitzer, ob sie nun zu einer in der Schweiz ansässigen Firma gehören oder Drittlieferanten sind, korrupt sind oder Schmiergelder empfangen. Das Gleiche gilt für die Regierungen in solchen, oft dysfunktionalen Staaten, vor allem in Afrika und Südamerika. Auch in der Schweiz wird dann der Profit gemacht oder das Geld gewaschen.

Diesem verabscheuungswürdigen Treiben muss durch Annahme der Konzernverantwortungsinitiative dringend Abhilfe geschaffen werden.

Es sind nur solche Firmen oder Konzerne betroffen, welche, wie oben geschildert, «Dräck am Stäcke» haben – wer eine reine Weste hat, braucht nichts zu fürchten. Aber eben, die Gegnerschaft lügt, behauptet und verdreht den Initiativtext, wie es bei der Begrenzungsinitiative der Fall war, mit dem Unterschied, dass die Gegner nur zum Teil aus der gleichen politischen Ecke kommen.

Hermann Kiener, Cham

Den Erläuterungen des Bundesrates zu den eidgenössischen Abstimmungsvorlagen entnehme ich unter «Argumente Initiativkomitee», dass Glencore Flüsse vergiftet, indigene Bäuerinnen vertreibt und Syngenta toxische Pestizide verkauft, die bei uns verboten sind. Gemäss meiner ethischen Richtlinie sollen Konzerne für Menschenrechts- verletzungen und Umweltzerstörungen geradestehen und ich stimme Ja zur Konzernverantwortungsinitiative.

Johanna Niederberger-Burgherr, pensionierte dipl. Pflegefachfrau, Zug

Mit der Konzernverantwortungsinitiative fordern wir, dass Menschenrechte und Umweltanliegen von unseren Konzernen berücksichtig werden müssen. Wir sind als Mitarbeiter oder Aktionäre Teil der Firmen und Konzerne. Auch als Konsumenten wollen wir ein Produkt kaufen, das nachhaltig produziert wurde. Hier in der Schweiz haben wir Gesetze, die viele der Anliegen regeln (Umweltschutz, soziale Absicherung, Menschenrechte). Die Initiative fordert, dass unsere Firmen auch im Ausland, wo weniger strenge Gesetze bestehen, sich so verhalten wie in der Schweiz. Viele Firmen haben dies schon heute auf ihre Fahnen geschrieben und sind gute Botschafter der Schweiz. Doch die Freiwilligkeit, nach Schweizer Moral- und Rechtsvorstellungen zu handeln, wird oft ausgenützt. Häufig sind doch bei Skandalen Konzerne und Firmen verwickelt, die in der Schweiz Steuern bezahlen. Mit der Verpflichtung sollen wenigstensdiegröbsten Verfehlungen bestraft werden können. Als Konsument möchte ich, dass die Produkte nachhaltig hergestellt werden und dass die Produzenten davon leben können. Dafür bin ich bereit für eine Banane, ein Kleid, Baumaterialien oder elektrische Geräte mehr zu bezahlen.

Um aufzuzeigen, dass dies funktionieren kann, sind vor 40 Jahren die Weltläden entstanden. Claro betreibt mit Herz und Engagement fairen Handel mit Kleinproduzenten in verschiedenen Teilen der Welt. Nachhaltige Arbeitsstellen wurden geschaffen und Kinder erhalten eine Schulbildung. Der faire Handel berücksichtigt Umwelt, gibt Sicherheit und ermöglicht den Produzenten ein würdiges Leben.

Mit einem Ja zur Initiative können wir nicht die ganze Wirtschaft verändern, damit aber ein wichtiges Zeichen für eine gerechtere Welt setzen. Wir als Konsumenten können aber auch mit einem bewussten Einkaufen von nachhaltig produzierten Waren Einfluss nehmen. Die Bauern, die Kleinproduzenten und auch an die Industriekonzerne sind froh, wenn wir bereit sind, dafür einen fairen Preis zu bezahlen. Das bewusste Einkaufen ist nicht immer einfach, die Labels und die Produktinformationen helfen uns dabei. Ein anderer Ansatz ist die Umsetzung der Initiative.

Den Kirchen wird bei der Konzernverantwortungsinitiative eine Einmischung quasi verboten, denn sie leben ja schliesslich auch aus Einnahmen von Steuern juristischer Personen.

Hans Bollier, Cham

Ich frage mich diesbezüglich schon lange, warum sich ausgerechnet die CVP so ins Zeug legt gegen diese Initiative. Beeinflussen etwa grosszügige Parteispenden der Konzerne und Unternehmer eine freie Meinungsbildung?

Mein überzeugtes Ja zur Initiative habe ich bereits eingelegt. Ich meine zudem, dass sich die Kirchen ruhig mehr in die Alltagspolitik einmischen sollten. Aber: Dazu fehlt ihnen halt eine verlässliche Partei.

Josef Traxler; Walchwil

Es ist ganz schön dreist, ja fast schon unverschämt: Vergangene Woche kam ans Tageslicht, dass die Initianten der sogenannten «Konzerninitiative» für ihre populistische Kampagne ganz bewusst mit manipulierten Bildern arbeiten. Damit zeigt sich einmal mehr: Statt über die Fakten und den wirklichen Inhalt dieser Initiative zu diskutieren, versuchen die Initianten mit emotionalen Bildern (das traurige Mädchen auf den Plakaten lässt grüssen) Stimmung zu machen.

Ich habe nichts dagegen, wenn in einem Abstimmungskampf intensive Debatten geführt werden. Wenn dabei aber bewusst Fakten verdreht und zu unfairen Methoden gegriffen wird, geht das aus meiner Sicht klar zu weit. Andererseits passt das ja eben genau zu dieser extremen Initiative: Mit ihren beispiellosen Haftungsbestimmungen schiesst diese meilenweit übers Ziel hinaus. Die Initiative bringt die Schweizer Wirtschaft völlig unnötig in Gefahr.

Ich wehre mich gegen das unlautere Vorgehen der Initianten – und sage ganz klar Nein zu dieser extremen Initiative.

Petra Risi, Zug