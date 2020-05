Weitere Runde für den Park Tower: Das Stadtparlament befindet über einen sechsstelligen Zusatzkredit Ein Dauergast kehrt ins Stadtparlament zurück: Für den Ausbau des Gesellschaftsraumes will die Stadt mehr Geld. Laura Sibold 12.05.2020, 05.00 Uhr

Wenn alles nach Plan läuft, ist der Gesellschaftsraum im Park Tower ab Sommer zugänglich. Bild: Christian H. Hildebrand (Zug, 11. März 2020)

Nachdem Ende April der Zuger Kantonsrat als erstes Zentralschweizer Parlament wieder getagt hat, folgt heute der Grosse Gemeinderat der Stadt Zug (GGR). Auch er passt seinen Betrieb wegen des Coronavirus an – so findet die Sitzung für einmal nicht im Kantonsratssaal, sondern im Theater Casino statt. Dem grossen Raum entsprechend hat sich das Stadtparlament für die Sitzung auch viel vorgenommen: Die Traktandenliste ist mit 25 Punkten aussergewöhnlich lang und umfasst Geschäfte von grösserer Tragweite, wie etwa den Objektkredit für ein neues Recyclingcenter mit Ökihof oder den Beitrag für den Abenteuerspielplatz Fröschenmatt.

Vorprogrammiert sind Diskussionen beim Traktandum zum Gesellschaftsraum im Park Tower. Der 88 Quadratmeter grosse Saal im obersten Stock steht seit der Fertigstellung des Park Towers 2014 leer, wird aber seit März diesen Jahres ausgebaut. Da der Objektkredit über 457'000 Franken für den Ausbau nicht ausreicht, beantragt der Stadtrat dem Parlament einen Zusatzkredit über 168'000 Franken.

Zähneknirschende Zustimmung der meisten Fraktionen

GPK sowie Bau- und Planungskommission stehen dem Projekt positiv gegenüber. Die Fraktionen FDP, GLP, ALG/CSP und CVP stimmen dem Zusatzkredit ebenfalls zu – allerdings teilweise nur zähneknirschend. Der Raum sei nicht billig, aber schön und sinnvoll, so der Tenor. «Was lange währt, wird endlich gut», sagt dazu GLP-Fraktionschef Stefan W. Huber. Anders sieht dies die SVP. Beim Nachtragskredit handle es sich um rund ein Drittel Zusatzkosten zum ursprünglichen Kredit, so SVP-Fraktionspräsident Gregor R. Bruhin. «Unter einem geplanten und haushälterischen Umgang mit Steuergeldern verstehen wir etwas anderes und lehnen den Nachtragskredit ab.»

Auch die Parkplätze und der Camping im Brüggli bewegen

Zu reden geben wird einmal mehr auch das Gebiet Brüggli am Zugersee. So fordert ein SVP-Postulat die Schaffung eines Parkplatzes samt neuer Parkordnung auf der Wiese zwischen Chamerstrasse und Bahngleis. Diesem Anliegen gegenüber ist der Stadtrat offen, er will auf der Wiese einen Parkplatz im Sinne einer Zwischennutzung prüfen. Darüber hinaus legt der Stadtrat in seiner Antwort auf die GLP-Interpellation betreffend Campingplatz Brüggli erneut dar, dass die fixen Stellplätze des Campingplatzes laut kantonalem Richtplan bis spätestens 2022 aufzuheben sind. Der frei werdende Raum sei für Sportler, Badende und Erholungssuchende aufzuwerten. Entsprechend sei die Massnahme «nicht gegen den Camping als solches, sondern zielt darauf ab, mehr Naherholungsfläche für viele Leute zu schaffen», so der Stadtrat. Deshalb seien auch die Parkplätze südlich der Bahnlinie aufzuheben.

Dass diese Parkplätze verschwinden, begrüssen viele Parlamentarier, darunter auch die Fraktion ALG/CSP. Fraktionschef Stefan Hodel sagt:

«Wir hoffen, dass es für Zeltfreunde weiterhin die Möglichkeit gibt, hier am See für einige Tage das mobile Heim aufzustellen. Es gibt rund um den Zugersee keine Alternative.»

Unmut macht sich beim Thema, das sich schon länger hinzieht, auch generell breit. So auch bei der CVP-Fraktion: «Die Planung des Brüggli inklusive Camping wird zwischen den einzelnen Akteuren herumgereicht wie eine heisse Kartoffel. Wir erwarten vom Stadtrat, dass er alle Akteure an einen Tisch holt und hier endlich Konkretes vorgelegt werden kann», betont CVP-Fraktionspräsident Christoph Iten. Die SP hat bis Redaktionsschluss keine Stellungnahme eingereicht.