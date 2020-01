Welche Beleuchtung ist die «richtige»? Der Zuger Regierungsrat beantwortete einen Vorstoss zum Thema Lichtverschmutzung – eine Interpellantin zeigt sich nur bedingt zufrieden. Fabian gubser 28.01.2020, 05.00 Uhr

Hell erleuchtete Stadt: Blick auf das nächtliche Zug. Bild: Stefan Kaiser (27. Januar 2020)

Wer nachts den Sternenhimmel sehen möchte, muss in die Berge. Denn in den dicht besiedelten Gebieten ist die Beleuchtung von Wohnbauten und Strassenlaternen oft zu stark. Der dafür verwendete Begriff heisst Lichtverschmutzung (siehe Box). Zu diesem Thema hat die ALG 2019 im Kantonsrat eine Interpellation eingereicht. Um sie zu verstehen, lohnt sich zuvor ein Blick auf die aktuelle Situation, wie sie der Regierungsrat in seiner kürzlich aufgeschalteten Antwort auf den Vorstoss schildert.