Zuger Unihockey-Talente spielten an den Prague Games wie Profis

Weltgrösstes Turnier Zuger Unihockey-Talente spielten an den Prague Games wie die Profis 174 Juniorinnen und Junioren der Prague Games Delegation Zentralschweiz nahmen am weltgrössten Unihockey-Turnier in Prag teil. Die Bedingungen dort waren wie in einem WM-Final. Martin Messmer Jetzt kommentieren 17.07.2022, 18.00 Uhr

Das Team G12 bejubelt an den Prague Games im Final einen Treffer. Zum Sieg reichte es knapp nicht. Drei Sekunden vor Schluss schossen die Gegnerinnen von Sportpoland Olimpia Osowa das 3:2. Zur Pause führten die Zugerinnen noch mit zwei zu eins. G12-Spielerin Paula Buholzer traf für ihr Team am Endspiel (hier in einem anderen Spiel). Gegen Schluss des Finals «haben wir einfach zu früh an den Sieg geglaubt und waren zu wenig konzentriert». Und dennoch: «Das Einlaufen in die Finalhalle war mega cool und sehr aufregend.» OK-Chef Köbi Eugster hört nach 14 Prag-Teilnahmen auf und wurde in den letzten Tagen viel geehrt. Er sagt: «Diese Wertschätzung baut auf einem riesigen Team auf, das in den vergangenen 15 Jahren während einer, mehrerer oder sogar vieler Kampagnen am erfolgreichen Gelingen tatkräftig mitwirkt hat.» Das Turnier fand in 17 Hallen in Prag statt. Die tausenden Unihockeyanerinnen und Unihockeyaner prägten in Prag während der vergangene Woche das Stadtbild. Seit Sonntag, 10. Juli, waren die über 170 Kinder und Jugendliche aus dem Zugerland an den Prague Games, dem weltgrössten Nachwuchs-Unihockeyturnier. Auch mehr als 40 Coaches und Betreuerinnen reisten nach Prag. Sportlich ist die Delegation am Mittwoch gut ins Turnier gestartet. Zunächst fanden Freundschaftsspiele statt, ab Mittwoch galt es ernst. In einer ersten Zwischenbilanz zeigte sich OK-Chef Köbi Eugster zufrieden mit dem bisherigen Turnierverlauf und dem sportlichen Erfolg am Mittwoch: «Wir sind optimistisch, Medaillen heim nach Zug zu bringen.» Er sollte Recht behalten. An den internationalen Wettkämpfen nehmen 4000 Spielerinnen und Spieler teil. OK-Chef Köbi Eugster instruiert den Staff. Micheal Peter ist als Fotograf im Einsatz, schon zum siebten Mal. Er sagt: «Ich halte diese Erinnerungen und Emotionen in meiner Bildergalerie gerne fest, für alle Teilnehmenden, aber auch für die Eltern.»

Prag – eine Hochburg des Unihockey-Sports. Das wird zum Beispiel jeweils im Juli sichtbar, wenn dort die Prague Games für Nachwuchstalente im Alter von 10 bis 18 stattfinden. Dieses Jahr reisten 4000 Teilnehmende in 300 Teams aus 11 Ländern in die tschechische Hauptstadt und prägten dort im ÖV und in der gesamten City während der vergangenen Woche das Stadtbild. Weitere eindrückliche Zahl: Gespielt wurde das Turnier in 17 Hallen, verteilt in der ganzen 1,4 Millionen-Metropole.

Nationalhymne, Liveübertragen, VAR

Mit dabei war auch die Zentralschweizer Prague Games Delegation mit 174 Teilnehmenden, darunter das Team Zug United in der Kategorie G12 – welches es bis in den Final schaffte. Und dort in der Finalhalle, der Unyp-Arena von AC Sparta Praha Florbal, Bedingungen vorfand, die auch im allerhöchsten Profi-Unihockey kaum besser sein könnten: Licht und Musik-Shows, Nationalhymnen, namentliches Vorstellen von Spielerinnen, professionell produzierte Liveübertragungen für Web und den grossen Screen in der Halle. Und sogar ein Videobeweis stand in der Halle bereit.

Sportlich lief es für die G12 lange gut im Final gegen Sportpoland Olimpia Osowa Gdansk: Zur Pause führten die Zugerinnen 2:1, in der zweiten Halbzeit glichen die Polinnen aus und erzielten drei (!) Sekunden vor Schluss den Siegtreffer.

Trainer Gianni Ruf bilanziert: «Erst Mitte Mai formierten wir uns erstmals auf dem Grossfeld, und in dieser kurzen Zeit haben wir ein Team herangebracht, das verdientermassen im Final stand. Es ist wunderschön, dass die Mädchen ein Endspiel in einem solchen Rahmen, mit den Nationalhymnen und allem anderen, erleben durften. Auch wenn das Ende natürlich bitter war. Aber das Erlebnis wird bleiben.»

«Wir waren am Schluss zu wenig konzentriert»

Hört man die Eindrücke, welche Spielerin (und Finaltorschützin) Paula Buholzer schildert, hat Trainer Ruf zweifellos recht. Sie sagt: «Das Einlaufen in die Finalhalle war mega cool und sehr aufregend.» Gegen Schluss des Finals dann «haben wir einfach zu früh an den Sieg geglaubt und waren zu wenig konzentriert». Auch ausserhalb des Spielfeldes habe es ihr gefallen. Für sie ist klar: «Ich möchte wieder nach Prag.»

Auch OK-Chef Köbi Eugster zieht – über die gesamte Delegation hinweg – ein positives sportliches Fazit: «Die G12-Silbermedaille und die Teilnahme unserer B12, B13 White und B14 White im A-Playoff, wo sie gegen die späteren Kategoriensieger ausschieden, sowie die exzellente Gruppenphase mit fünf ersten und vier zweiten Plätzen dürfen sich mehr als sehen lassen. Früher hatten wir zwar auch schon Turniersiege, aber verglichen mit früheren Teilnahmen liegen wir 2022 sportlich klar über dem Schnitt.» Der Sportchef Dominik Rickenbacher ist gleicher Meinung:

«Die Teilnahme der Zentralschweizer Prague Games Delegation nach zweijähriger Absenz kann als sportlicher Erfolg gewertet werden.»

Ihm ist natürlich auch wichtig, dass «die Spielerinnen und Spieler vor gröberen Verletzungen verschont blieben, und diejenigen mit kleineren Blessuren wurden von unseren zwei Physios Balz und Michal wieder hergerichtet».

Wie nach Drehbuch

OK-Chef Eugster ist auch in seiner Gesamtbilanz zufrieden; er und sein Team leisteten monatelange Planungsarbeit für die Teilnahme an den Prague Games 2022:

«Wenn man so etwas vorbereitet, ist das, wie wenn man ein Drehbuch für einen Film schreibt. Insgesamt lief der Film in Prag nun ab, wie wir es im Drehbuch vorgesehen hatten.»

Die Hauptmotivation für das OK, diesen Riesenaufwand überhaupt zu betreiben, sei jeweils die «Begeisterung und den Enthusiasmus der Kinder und Jugendlichen» miterleben zu dürfen.

Die Unihockey-Ikone hört auf

Nun hört Köbi Eugster auf. Nach 14 Teilnahmen in Prag, davon 13-mal als OK-Mitglied, ist Schluss, mit Fabio Rispoli sowie David und Lucas Rühle übernimmt ein neues Führungstrio. Eugster bleiben aus seiner langen Zeit eine Vielzahl von Erlebnissen, er erwähnt etwa den ersten Turniersieg seiner Delegation im Jahr 2017.

Besonders am Herzen liegt ihm das Patronat für das Partnerteam Skala Melitopol aus der Ukraine, dem jeweils die Teilnahme in Prag ermöglicht wurde, woraus zahlreiche Freundschaften entstanden sind. In diesem Jahr konnten die Freunde aus der Ukraine wegen des Krieges nicht an den Prague Games teilnehmen.

Nun sind die Games vorbei, und am Sonntagmorgen um 6 Uhr trafen die Cars aus Prag wieder in der Heimat ein, Staff und Spielerinnen und Spieler sind zurück in Zug – einer weiteren Hochburg des Unihockeysports.

