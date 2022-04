Vereine Weltmeistertitel für Baarer Sport-Stackerin Die 21-jährige Seraina Toms holte sich Gold an den Stacking-Weltmeisterschaft in Spanien. 28.04.2022, 18.17 Uhr

Seraina Toms und Simea Fehrenbach gewannen den WM-Titel in der Altersklasse 19+.

Baar Die diesjährige Sport-Stacking-Weltmeisterschaft wurde pandemiebedingt an verschiedenen Satellitenstandorten ausgetragen. Alle Turnierresultate wurden anschliessend gesammelt und in einer weltweiten Rangliste zusammengefasst.

Die sechsköpfige Delegation aus der Schweiz entschied sich für die Teilnahme in Spanien und reisten am Wochenende von 8. bis 10. April nach Alicante. Mit dabei war auch die 21-jährige Seraina Toms vom TSV Concordia Baar. Sie konnte ihr Talent einmal mehr unter Beweis stellen. Im Einzelwettkampf ihrer Altersklasse verpasste Seraina Toms den Podestplatz nur um Haaresbreite. Auf den vierten Rang und ihren 31. Schlussrang in der Gesamtwertung von 200 weiblichen Teilnehmenden darf sie als zweitbeste Europäerin aber zu Recht stolz sein.

Auch im Team war Seraina Toms erfolgreich

Auch bei den Teamwettkämpfen konnte Seraina Toms ­entscheidend zum guten Abschneiden des Schweizer Teams beitragen. In der Turnierstaffel holte das Team in der Open-Klasse den Vizeweltmeistertitel und liess in diesem Ausscheidungswettkampf 15 weitere Teams hinter sich. Besondere Freude bereitete Seraina Toms, dass sie ihr grösstes WM-Highlight zusammen mit ihrer sportlichen Konkurrentin aus dem eigenen Team erleben durfte. Seraina Toms und Simea Fehrenbach aus Melchnau BE traten neben 18 anderen Teams gemeinsam im Doppel an und gewannen in der Altersklasse 19+ souverän den Weltmeistertitel.

Der TSV Concordia Baar freut sich über diese herausragende Leistung ihres Vereinsmitgliedes und gratuliert Seraina Toms ganz herzlich.

Für den TSV Concordia Baar: Angela Herger