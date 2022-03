Welttag der Hauswirtschaft in Baar: Fachfrau Milena Rupp erzählt

Welttag der Hauswirtschaft «Ein Jöbli hier, ein Jöbli dort»: Milena Rupp gefällt die Vielseitigkeit ihres Berufs Die 23-jährige Fachfrau Hauswirtschaft arbeitet im Baarer Altersheim Martinspark bei der Viviva Baar AG, wo sie auch teilweise in der Betreuung und Administration tätig ist. Die junge Frau berichtet von ihrem vielseitigen Berufsalltag. Cornelia Bisch Jetzt kommentieren 21.03.2022, 05.00 Uhr

Auf dem Stockwerk E der Abteilung «wohnen basis» im Altersheim Martinspark Baar ist ein Signalton zu hören. Eine betagte Bewohnerin hat geklingelt, weil sie Hilfe braucht. Die diensthabende Fachfrau Hauswirtschaft Milena Rupp reagiert prompt und steuert das entsprechende Zimmer an. «Wie kann ich Ihnen helfen», fragt sie freundlich lächelnd, nachdem sie angeklopft und das Zimmer betreten hat.

Die Bewohnerin lächelt zurück. Sie möchte eine Tasse Tee und die Sofakissen aufgeschüttelt haben. «Aber gerne», antwortet die junge Frau und macht sich an die Arbeit, während sie mit der weisshaarigen Dame weiter plaudert. «Wir antworten oft auf das Klingeln der Bewohnenden», erklärt sie. «Wir erkundigen uns, was sie brauchen und helfen, wo möglich. Wenn etwas Pflegerisches gebraucht wird, holen wir die Kolleginnen der Pflege.»

Milena Rupp arbeitet als Fachfrau Hauswirtschaft und damit als Allrounderin im Alterszentrum Martinspark. Bild: Stefan Kaiser (Baar, 3. März 2022)

Nur auf diesem Stockwerk gebe es Fachpersonen Hauswirtschaft mit Betreuungsfunktion, erzählt die 23-Jährige, die bereits ihre dreijährige EFZ-Lehre zur Fachfrau Hauswirtschaft bei der Viviva Baar AG absolvierte. «Das gestaltet den Berufsalltag noch abwechslungsreicher, als er sowieso schon ist.» Sie liebt den Kontakt zu den Bewohnerinnen und Bewohnern. «Ich erfahre auch viel Wertschätzung von ihnen», betont sie.

Alltagsunterstützung für Menschen von ausserhalb

In den letzten eineinhalb Jahren war Milena Rupp beim Aufbau des Zusatzangebots Viviva Service beteiligt. «Der Service bietet auch Menschen von ausserhalb der Altersheime Alltagsunterstützung, beispielsweise bei der Wohnungsreinigung, beim Einkaufen oder beim Gang zu einem Arzt.» Zusätzlich werde nun auch eine Privatspitex aufgebaut, die den pflegerischen Bereich abdecke.

«Das ist ein grosser Vorteil für ältere Leute in Baar. Sie können auf diese Weise länger zu Hause wohnen. Wenn sie dann doch ins Heim umziehen, kennen sie schon einige Angestellte und fühlen sich dadurch schneller wohl in ihrer neuen Umgebung.»

Auch die Angestellten seien bereits mit den Neuankömmlingen vertraut und wüssten, welche Bedürfnisse sie haben.

Manchmal kocht, bäckt oder bastelt Milena Rupp sogar ein wenig mit den älteren Leuten von ausserhalb des Heims, was in den Bereich der Aktivierung hineingeht. Man hört die Begeisterung aus der Erzählung der jungen Frau, sie ist am richtigen Ort.

Mit viel Hingabe widmet sich die Fachfrau Hauswirtschaft Milena Rupp ihren vielfältigen Aufgabenbereichen im Alterszentrum Martinspark in Baar. Bild: Stefan Kaiser (Baar, 3. März 2022)

Neben ihren Betreuungsaufgaben im Heim und ausserhalb, arbeitet Milena Rupp im administrativen Bereich von Viviva Service mit und erfüllt die üblichen hauswirtschaftlichen Aufgaben in der Raumpflege, der Hygiene, der Wäscherei, dem Service und der Küche, die im Heimalltag anfallen.

«Ich habe ein Jöbli hier und eines da, bin eine Allrounderin. Das gefällt mir sehr, es macht den Beruf so abwechslungsreich.»

Sie kennt fast alle Bewohnerinnen und Bewohner des Martinsparks und der Bahnmatt, zumindest dem Namen nach. «Sie und die Mitarbeitenden sind mir ans Herz gewachsen. Wir sind wie eine grosse Familie.»

Eine moderne Anlage erleichtert die Bügelarbeit. Bild: Stefan Kaiser (Baar, 3. März 2022)

Auch der Beruf der Schreinerin interessierte sie

Nach der Oberstufe, welche die junge Frau in ihrer Heimatgemeinde Cham absolvierte, war sie unentschlossen, welchen beruflichen Weg sie einschlagen sollte. «Mein Vater ist Schreiner. Mit ihm habe ich in meiner Kindheit und Jugend oft gemeinsam gewerkelt. Das gefiel mir auch sehr.» Also schnupperte sie in diesen Beruf hinein, stellte aber fest, dass er nicht der Richtige für sie war.

«Gemeinsam mit meiner ältesten und besten Freundin entdeckte ich dann den Beruf der Fachperson Hauswirtschaft an der Zentralschweizer Bildungsmesse Zebi Luzern», erinnert sie sich. Die beiden jungen Mädchen hätte schon immer Freude am Einrichten und an Wohnthemen gehabt. «Wir schauten uns den Beruf an, und er packte uns beide.» Gemeinsam hätten sie die Ausbildung bestritten, und auch die Freundin sei nun sehr glücklich in ihrem Beruf.

Das Interesse für Wohnthemen und das Einrichten führte Milena Rupp zum Beruf Fachfrau Hauswirtschaft. Bild: Stefan Kaiser (Baar, 3. März 2022)

Zahlreiche Weiterbildungen sind möglich

Nach Abschluss ihrer Lehre wollte Milena Rupp noch einmal etwas ganz anderes kennen lernen. «Ich ging zum Militär und machten den Durchdiener als Sanitäterin.» Auch in diesem Jahr habe sie viel Neues und Interessantes gelernt, das ihr im Arbeitsalltag und in anderen Lebensbereichen zugutekomme. «Nach dem Militärdienst suchte ich eine Stelle und wurde in meinem ehemaligen Lehrbetrieb fündig.»

Es sei relativ leicht, eine Stelle als Fachperson Hauswirtschaft zu finden. «Es gibt nicht sehr viele Berufskolleginnen oder Lernende.» Das liege vielleicht am oft vorherrschenden mangelnden Respekt vor dem Beruf, vermutet sie.

«An manchen Stellen steht die Reinigung im Vordergrund. Man ist dann quasi als überqualifizierte Putzfrau angestellt.»

Das werde der vielschichten Ausbildung sicher nicht gerecht. Zudem glaubt Milena Rupp, dass der Beruf und die Chancen, die er bietet, zu wenig bekannt sei. «Man hat viele Weiterbildungsmöglichkeiten, kann sich bis zur Leitung Facility-Management ausbilden lassen, in der Lehrlingsausbildung tätig sein, die verkürzte Koch- oder Servicelehre machen sowie den Weg zur Fachangestellten Gesundheit einschlagen.» Letzteres wäre auch für Milena Rupp in Frage gekommen. «Ich überlegte es mir lange. Aber ich glaube, die Schicksale der Menschen würden mir zu nahe gehen.» Mit ihren heutigen Betreuungsfunktionen ist sie deshalb glücklicher. Und sie betont:

«Ich würde mir wünschen, dass sich mehr junge Leute für den Beruf interessieren und auch Führungspositionen übernehmen würden.»

Der Beruf der Fachperson Hauswirtschaft habe ein grosses Ausbaupotenzial, das vielerorts noch nicht erkannt worden sei. «Es braucht Menschen, die neue Wege gehen», ist sie überzeugt. Weil auch die Bedürfnisse der Bevölkerung sich ständig veränderten. «Und je vielseitiger der Beruf ist, desto spannender ist er auch.» Überhaupt könne man mit der Ausbildung zur Fachperson Hauswirtschaft nichts falsch machen. «Man eignet sich Kenntnisse an, die man immer und überall im Leben brauchen kann.»

