Wende im Zuger Ärztestreit: Ex-Centramed-Personal startet mit neuer Praxis in Zug Am 1. Februar öffnet eine neue Gemeinschaftspraxis an der Poststrasse in Zug. Das bisherige Personal der Centramed-Praxis wechselt zur Konkurrenz. Kilian Küttel 11.09.2020, 15.40 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In diesen Minuten gibt die Ärztezentren Deutschschweiz AG bekannt: Am 1. Februar 2021 eröffnet sie eine neue Gruppenpraxis an der Poststrasse 20 in Zug.

Medizinische Leiterin wird Regula Kaufmann, die bisher bei der Centramed-Praxis in der Neustadtpassage in führender Position war. Ebenso wechselt ihr «langjähriges Praxisteam» an den neuen Ort, wie die Ärztezentren Deutschschweiz AG mit Sitz im schwyzerischen Freienbach schreibt. Das Unternehmen um Geschäftsführer Per-Erik Diethelm betreibt aktuell 19 Ärztezentren. Im Kanton Zug gibt es bereits ein Ärztezentrum in Menzingen, weitere befinden sich im luzernischen Rain sowie in Reichenburg und Pfäffikon im Kanton Schwyz.

29 von 30 Personen haben bei Centramed gekündigt

Laut Mitteilung bietet die neue Praxis Behandlungen in der Hausarztmedizin, Dermatologie, Gynäkologie, Psychiatrie und Physiotherapie an. «Ärzte, Therapeuten und medizinische Praxisassistentinnen arbeiten seit teils über zehn Jahren zusammen», schreibt Diethelm in der Mitteilung.

Die Ankündigung ist die neuste Wendung im Zuger Ärztestreit. Unsere Zeitung machte diese Woche publik, dass der Grossteil der Belegschaft der Centramed-Praxis in Zug gekündigt hat. Lange war unklar, wie viele Personen es genau waren. Die verantwortliche Meconex AG, eine Tochtergesellschaft der Sympany-Gruppe, gab keine Details preis. Wie sich jetzt aber zeigt, haben 29 von 30 Angestellten die Kündigung eingereicht. Grund für den praktisch geschlossenen Abgang sollen Unruhe, hoher Effizienzdruck und Reibungen mit dem Verwaltungsrat gewesen sein.

Neue Betreiber empfinden keine Schadenfreude

Zur Übernahme der Centramed-Belegschaft sagt Per-Erik Diethelm auf Anfrage, er empfinde keine Schadenfreude gegenüber der Meconex AG: «Auf dem Papier kann man sagen, dass wir der Konkurrenz einen Praxisstandort abgeluchst haben. Aber es ist nicht so, dass wir das Centramed-Team abgeworben hätten.» Viel mehr hätten sich die Zuger Ärzte nach einer Alternative umgeschaut und die Ärztezentren Deutschschweiz AG habe Hand geboten.

Als Muttergesellschaft ist die 2009 gegründete Ärztezentren Deutschschweiz AG verantwortlich für einen Praxenverbund, dem auch Ärztezentren in der Ostschweiz, im Raum Zürich oder Basel angehören.