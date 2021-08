Leserbrief Weniger ist mehr «Tabuthema Bevölkerung», Leserbrief in der Ausgabe vom 18. August 19.08.2021, 15.39 Uhr

Ich gratuliere Herrn Schmidhauser. Endlich wagt es mal jemand, das Kind beim Namen zu nennen. Es gibt zu viele Menschen auf der Erde. Und genau das ist der Grund allen Übels auf dieser Welt. Wo zu viele Menschen sind, gibt es Unzufriedenheit, Streit, ja sogar Krieg. Warum wird das in der Politik nie angesprochen? Obwohl, und da bin ich mir sicher, sehr viele Politiker und auch Wirtschaftsführer genau wissen, dass alle unsere Bestrebungen, den Wohlstand der Menschen zu verbessern oder den weltweiten CO2-Ausstoss zu senken, durch das stetige Bevölkerungswachstum jäh neutralisiert werden, und man damit die politischen Probleme wie auch die zunehmende Erderwärmung nie und nimmer in den Griff bekommen wird. Mehr Menschen produzieren mehr CO2 und auch Abfall. Sie brauchen mehr Wohnraum, Nahrung und Produktionsgüter und vermindern so die Lebensqualität aller Menschen. Die immer grösseren Konzentrationen von Menschen führen direkt zu mehr Problemen in politischer aber auch ökologischer Hinsicht. Fazit: Weniger ist mehr. Weniger beziehungsweise kein Wirtschaftswachstum muss aber nicht heissen, dass es uns schlechter geht. Ganz im Gegenteil. Das Streben nach immer mehr Profit der grossen Firmen, aber auch der Gemeinden, ist ein Teufelskreis. Wir sollten endlich lernen, mit dem, was wir haben, zufrieden zu sein, oder sogar mit weniger. Dann werden wir feststellen, dass es uns nicht schlechter, sondern besser gehen wird. Die Schweiz allein kann allerdings kaum etwas gegen das weltweite Bevölkerungswachstum tun, oder etwa doch? Es wäre die Aufgabe der Politik, dieses Tabuthema auf der Weltbühne (etwa am nächsten WEF) als eines der dringlichsten Probleme in die Traktandenliste aufzunehmen. Wenn das Bevölkerungswachstum nicht gestoppt wird, werden wir am Ende dieses Jahrhunderts gut 15 Milliarden sein, und dann wird’s wirklich eng.