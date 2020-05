Öffnet meine Badi oder nicht? Alle Informationen zu den Zuger Badis und ihren Schutzmassnahmen Die Stadt Zug und diverse Gemeinden geben Auskunft darüber, wann und ob ihre Strandbäder in Coronazeiten öffnen. Tijana Nikolic 09.05.2020, 05.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Diesen Sonntag, pünktlich zum Muttertag, wollten die Zuger Strandbäder ihre Pforten öffnen. Das anhaltende Coronavirus macht auch diesem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung. Zumindest die Saisoneröffnung der beaufsichtigten Freibäder wird sich noch in die Länge ziehen.

Der Bademeister Sepp Gwerder bereitet das Chamer Strandbad mit Hochdruck vor und hofft auf die Saison-Eröffnung der Badis am 8. Juni. Bild: Matthias Jurt (Cham, 6. Mai 2020)

«Das Strandbad am Chamer Fussweg und die Badi Trubikon in Oberwil öffnen voraussichtlich am 8. Juni. Voraussetzung für die Öffnung ist allerdings ein Lockerungsentscheid des Bundesrates an der Medienkonferenz am 27. Mai und ein entsprechendes Schutzkonzept für jede Badi», sagt Vroni Straub, Stadträtin und Vorsteherin des städtischen Bildungsdepartements. Dieses Schutzkonzept werde die Abteilung Sport der Stadt Zug auf Basis des bereits vorliegenden Schutzkonzeptes des Verbands Hallen- und Freibäder VHF erarbeiten (siehe Box).

Das Muster-Schutzkonzept des VHF Der Verband Hallen- und Freibäder VHF hat ein Schutzkonzept ausgearbeitet, nach dem sich Bäder schweizweit richten und ihre Infrastrukturen anpassen können. Dies nur sofern der Bundesrat weiter lockert und einer Badi-Eröffnung im Juni grünes Licht gibt. Darin wird unter anderem geregelt wie viel Quadratmeter Rasen- oder Wasserfläche pro Person eingeteilt werden muss. Die Überwachung der Anzahl Personen im Bad soll durch eine Erfassung am Eingang mit einer Eintritts- und Austrittskontrolle gewährleistet werden.

Ebenfalls sei eine Vorgabe von einer maximalen Aufenthaltsdauer empfehlenswert, heisst es im Schutzkonzept. Weiter soll bei den Duschen in offenen Duschbereichen ohne Trennwände jede zweite Dusche ausser Betrieb genommen werden. Geraten wird auch nach dem Badbesuch möglichst zu Hause zu duschen. Der Zutritt zum Bad und Austritt aus dem Bad sollen separiert werden.

«Die Bäder Seeliken, Siehbach, Sagiplatz oder auch das Tellenörtli sind unbeaufsichtigte Seebäder, die nie ‹geschlossen› sind. Besucher können dort heute schon schwimmen gehen», so Straub. Das Baden habe der Bundesrat nicht explizit verboten. Es gelte, aber die entsprechenden Hygiene- und Abstandsvorschriften des BAG einzuhalten. Die Garderoben dieser Seebäder werden bis voraussichtlich am 8. Juni geschlossen bleiben, die WC-Anlagen seien aber geöffnet.

Am Quai bei der Badi Seeliken. Bild: Daniel Hegglin

«Die Seeliken und die Badi Siehbach werden ihre Kioske diesen Montag mit dem Schutzkonzept der Gastrobetriebe öffnen», so Straub. Ob die Gastrobetriebe im Trubikon und im Strandbad trotz geschlossenem Badebetrieb öffnen, sei noch unklar. Das Seebad Brüggli beim TCS-Campingplatz ist ebenfalls das ganze Jahr nicht geschlossen.

Auch bei den einzelnen Strandbädern der Zuger Gemeinden sieht es gleich aus: Das Strandbad Walchwil, inklusive des Restaurantbetriebs und des Kiosks, werde bis 8. Juni geschlossen bleiben, heisst es von Stefan Jäggi, Leiter Abteilung Infrastruktur und Sicherheit Walchwil.

Alle Badis hoffen auf den 8. Juni als Startdatum in die neue Saison

Der Werkhof Rotkreuz und das Bademeisterteam sind trotz der bestehenden Unsicherheit der Badesaison seit April an den Vorbereitungen der Eröffnung der Badi an der Buonaserstrasse 29, die ebenfalls nicht vor dem 8. Juni sein wird. Aktuell erarbeitet die Gemeinde ebenfalls ein Schutzkonzept, mit dem die Abstands- und Hygieneregeln des BAG eingehalten werden können.

«Es wird herausfordernd für den Bademeister und sein Team sein, neben ihrer eigentlichen Kernaufgabe, der Aufsicht über den Badebetrieb, die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln zu kontrollieren», findet Sebastian Heinrichs, Bereichsleiter der Abteilung Planung, Bau und Sicherheit Risch. Mit dem Schutzkonzept würde sich die maximale Anzahl der Badegäste auf dem Badiareal deutlich reduzieren: «Neu könnten etwa 225 Personen gleichzeitig auf dem Gelände sein», so Heinrichs. Es seien auf den Sommer zusätzliche Sicherheitskräfte bei der Eingangskontrolle geplant.

Freibad Lättich in Baar im letzten Juni.

Bild: Maria Schmid (Lättich, 26. Juni 2019)

Die Eröffnung der Badesaison ist auch für das Freibad Lättich in Baar frühestens auf den 8. Juni datiert. «Nach der bundesrätlichen Entscheidungsfindung am 27. Mai wird sich zeigen, welche Auflagen für den organisatorischen Betrieb nötig und welche hygienischen Massnahmen einzuhalten sind», sagt Philipp Schwerzmann, Abteilungsleiter der Liegenschaften- und Sportabteilung Baar. Die Gemeinde werde sich auf diesen Zeitpunkt, hinsichtlich der wirtschaftlichen und organisatorischen Umsetzbarkeit, Gedanken machen und Entscheide herbeiführen.

Das Strandbad Hünenberg im Dersbach 1 wird den Badibetrieb bis auf weiteres nicht öffnen. «Von Seiten des Bundes ist noch unklar, wann die Badis öffnen dürfen. Entsprechend können wir momentan keine verlässliche Antwort geben», sagt Daniel Schriber, Leiter der Abteilung Sicherheit und Umwelt Hünenberg. Der Restaurationsbetrieb laufe aber bereits als Take-away-Betrieb. Das öffentlich zugängliche Seeufer ohne Badeaufsicht und ohne Poolbetrieb auf dem Badiareal sei ausserhalb des Strandbadbetriebs und könne nicht geschlossen werden.

Die Gemeinde Oberägeri erarbeitet aktuell verschiedene Szenarien, wie ein geregelter Badebetrieb unter den momentanen Umständen möglich sein könnte. «Die Seebadi Oberägeri bleibt, bis ein definitiver Entscheid des Bundesrats vorliegt, geschlossen. Das heisst konkret; Es gibt bis dahin keine Badeaufsicht und die Garderoben, die sanitären Anlagen sowie der Sprungturm bleiben geschlossen», so Manuela Kaech, Verantwortliche Kommunikation Gemeinde Oberägeri.

Bademeister freuen sich trotzdem auf die etwas andere Saison

Bademeister Sepp Gwerder bereitet das Strandbad Cham vor. Bild: Matthias Jurt (Cham, 6. Mai 2020)

Das Chamer Strandbad soll ebenfalls voraussichtlich am 8. Juni eröffnen. «Wir sind mit Hochdruck dran, die Öffnung vorzubereiten. Der Verband Hallen- und Freibäder hat bereits ein Muster-Sicherheitskonzept ausgearbeitet, welches wir in wesentlichen Zügen für unser Strandbad übernehmen und unseren Gegebenheiten anpassen», erklärt Markus Jund, Bereichsleiter Bäder Cham. Dabei werden die wichtigsten Punkte die Anzahl der zugelassenen Personen sowie der entsprechende Umgang mit der Menschenmenge auf der Liegewiese sowie in den künstlichen Wasserbecken sein.

Das Strandbad Lido in Unterägeri eröffne den Gastrobetrieb ab Auffahrt am 21. Mai. «Der beaufsichtigte Strandbadbetrieb bleibt aber bis zu einem definitiven Bundesentscheid weiterhin geschlossen», so Erwin Blattmann, Betriebsleiter des Lido Unterägeri. Auch wenn die Badesaison in diesem Jahr eine andere sein wird – jedes Badmeister-Team freut sich auf die baldige Eröffnung.

Strandbad Lido in Unterägeri. Bild: Maria Schmid (Unterägeri, 21. Juli 2019)