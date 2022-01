Wer mit wem? Zuger Kantonsrat: Die Linke machts am liebsten mit der Mitte Es ist Wahljahr im Kanton Zug. Höchste Zeit herauszufinden, welche Parlamentsmitglieder und Parteien wie aktiv sind, und wer wem am nächsten steht. Am besten schauen Sie gleich selbst auf unserer interaktiven Grafik. Zoe Gwerder Jetzt kommentieren 07.01.2022, 17.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Grafik: stb

In einem Parlament wie in jenem des Kantons Zug, sollte man meinen, dass insbesondere die beiden linken Parteien – da in der Minderheit – am häufigsten gemeinsame Sache machen, um ihren Anliegen mehr Gewicht zu verleihen. Doch dem ist nicht so. Zumindest in der aktuellen Legislatur im Zuger Kantonsparlament, wie eine Auswertung unserer Zeitung zeigt. Hierzu wurden alle 120 Vorstösse dieser Legislatur (Januar 2019 bis Oktober 2021) auf deren Unterzeichnende analysiert und die Parlamentarierinnen und Parlamentarier sowie deren Parteien auf ihre Zusammenarbeit überprüft.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen