Leserbriefe Wer soll in den Gemeinderat Unterägeri einziehen? Zur Ersatzwahl in den Gemeinderat von Unterägeri am 9. Januar 2022 29.12.2021, 13.05 Uhr

Ich kenne Andreas Koltszynski als engagierten Familienvater und Fussballtrainer und als kompetenten Mitarbeiter des kantonalen Sportamtes. Für ihn steht immer der Mensch im Zentrum: seine Frau und seine drei Söhne, seine Junioren oder die Zuger Nachwuchssportlerinnen und -sportler. Und ich bin überzeugt, als Gemeinderat wären Sie es – die Einwohnerinnen und Einwohner von Unterägeri –, welche für ihn im Zentrum stehen. Seine Qualitäten: menschlich – authentisch – sachlich. Er überzeugt auf allen Ebenen und besitzt ein breit gefächertes Wissen, welches er im Gemeinderat umsichtig und vorausschauend einbringen kann. Darum wähle ich am 9. Januar Andreas Koltszynski.

Claudia Iten-Hess, Unterägeri

Dank seiner Ausbildung als Turn- und Sportlehrer sowie zum Linienpiloten bei der Swiss und seiner heutigen Funktion als wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Amt für Sport des Kantons Zug bringt Andreas Koltszynski die optimalsten Voraussetzungen für dieses Amt mit viel Bodenhaftung und Volksnähe mit.

Sein Motto «Ich gebe mein Bestes!» trifft bei ihm voll zu. Er setzt sich einerseits sehr für die Werte der Schweiz ein. Andererseits liegt ihm der Sport am Herzen, engagiert er sich doch als Juniorentrainer beim FC Ägeri und spielt aktiv Tennis beim TC Unterägeri. Durch seine berufliche Führungserfahrung kann er Situationen sehr schnell analysieren und Vorschläge zum Gemeinwohl zielgerichtet einbringen.

Ich kenne Andreas als ausgewogenen Menschen, dem das Wohl der gesamten Bevölkerung wichtig ist. Für die Politik der Gemeinde Unterägeri ist er der geeignete Kandidat und ich werde ihm meine Stimme geben. Wählen auch Sie unseren Kandidaten der «Mitte Unterägeri».

Hansruedi Schnieper, Unterägeri

Da ich mich aus der Parteiarbeit zurückgezogen habe, kenne ich Manuela Inglin-Henggeler nicht persönlich. Mir ist vertraut, wo sie aufgewachsen ist. Ich kenne ihre Familie und ihren Onkel, der ein grosser Sammler von elektrischen Geräten ist. Ich lud die Kandidatin deshalb zu einem Gespräch ein. Mir trat eine sehr sympathische Persönlichkeit entgegen. Es freue mich ausserordentlich, dass sie sich für ein Amt im Kreis der Männer bewerbe. Ob sie wirklich Lust und Leidenschaft besitze, in der Gemeinde mitzuwirken? Sie nahm diese überflüssige Frage mit Humor auf. (Das ging ja aus ihrer Kandidatur hervor.) Damit war ich freilich noch nicht zufrieden. Sie erzählte mir, dass sie schon als Revisorin hinter die Kulissen der gemeindlichen Finanzen geguckt und beigetragen habe, Schwachstellen dem Gemeinderat zu unterbreiten. Ihrem Mann sei sie zur Seite gestanden, bis er sein KMU-Unternehmen zum Florieren gebracht habe. Sie habe dann Zeit gefunden, sich weiterzubilden. Sie sei Fachfrau für Versicherungen geworden und habe das eidg. Diplom einer Finanzplanerin erlangt. Und wie sie die Dorfkultur beurteile? Sie nehme selber teil am Brauchtum und glaube, dass das Dorf, trotz eines starken Wachstums, die zugezogenen Einwohnerinnen und Einwohner hervorragend integriere. Sie schätze, dass in den letzten Jahren viel für die Verschönerung des Dorfes getan worden sei. Aus einigen Geschichten, die mir Frau Inglin erzählte, konnte ich erkennen, dass sie sehr motiviert ist, das Amt mit voller Kraft auszuüben. Ich darf sie also wärmstens zur Wahl empfehlen.

Andreas Iten, ehemaliger Gemeindepräsident, Unterägeri

Liebe Wählerinnen und Wähler aus Unterägeri, gerne empfehle ich Ihnen den langjährigen Kantonsrat Thomas Werner zur Wahl in den Gemeinderat. Seit bald zehn Jahren arbeite ich mit Thomas Werner im gleichen Vereinsvorstand zusammen und ich schätze seine vorausschauende und ausgewogene Art. Thomas Werner, der Vater von zwei Kindern im Teenageralter ist, habe ich als verlässlichen Teamplayer mit klaren Prinzipien kennen gelernt, der unterschiedliche Meinungen behutsam abwägt und überlegte Entscheidungen fällt. Als Präsident der Justizprüfungskommission des Kantons Zug, welche die Oberaufsicht über alle kantonalen Gerichte ausübt, ist Thomas Werner als gefestigte Persönlichkeit in komplexen Sachverhalten, zum Beispiel der Prüfung von Oberaufsichtsbeschwerden und Petitionen oder der Vorbereitungen der Zuger Richterwahlen, durch sein sorgfältiges Vorgehen aufgefallen. Ferner ist er in seiner Funktion als Leiter der Ermittlungen im Bereich Kinderschutz bei der Stadtpolizei Zürich, wo er seit mehr als zwanzig Jahren tätig ist, wegen seiner charakterstarken und integeren Person sehr gefragt.

Ich bin überzeugt, dass Thomas Werner sein Amt als Gemeinderat von Unterägeri pflichtbewusst, gewissenhaft und auch mit viel Freude ausüben wird.

Thomas Aeschi, Nationalrat SVP, Baar

Ich kenne Thomas Werner als sehr verlässlichen Politiker und geselligen Vereins- und Fasnachtsmenschen. Ich schätze seine offene, freundliche, zuvorkommende und vor allem auch lustige und fröhliche Art.

Politisch ist er keine Fahne im Wind, sondern steht fair und beharrlich für seine Sache ein. Das macht ihn im Gegensatz zu anderen Politikern berechenbar im positiven Sinn.

Er ist definitiv eine Bereicherung für den Gemeinderat in Unterägeri.

Reto Paglia, Unterägeri

Es kann ja Zufall sein, dass unser Kandidat, Thomas Werner, immer zuletzt in die Reihe gestellt wird, aber gegen den Untertitel in einem Medium im Kanton Zug, «die SVP will auch mitmischen», muss ich mich zur Wehr setzen.

Wir schicken den politisch sehr versierten und mit Führungserfahrung ausgestatteten Thomas Werner nicht einfach zum «Mitmischen» in den Gemeinderatswahlkampf. Er soll unserer Meinung nach gewählt werden, weil wir davon überzeugt sind, dass er als Person mit seinem Know-how die absolut beste Lösung für Unterägeri ist.

Trix Iten, Präsidentin SVP Unterägeri, Unterägeri