Wer trägt hier Scheuklappen?

SVP-Kantonsrat Adrian Risi schreibt in den Zuger Ansichten von letztem Samstag, dass die Pleite der europäischen Energiewende vorprogrammiert sei. Das Ganze führe zu einer dramatischen «Subventionitis» und zu enormen Fehlinvestitionen. Demgegenüber weiss Risi aus sicherer Quelle, dass die Firma Rolls-Royce bereits in zehn Jahren ein sogenanntes SMR-Atomkraftwerklein in Betrieb nehmen und verkaufen wird, das «eine Energierevolution auslösen» werde. Mit dieser SMR- (Small Modulare Reactors) Technik könnte jedermann, so er denn will, in seinem Garten einen kleinen Atommeiler aufstellen und daraus Wärme und Strom im Überfluss produzieren. Selbstverständlich müssten auch hier die gesetzlichen Grenzabstände eingehalten werden. Falls uns der Nachbar ärgert, könnte man ihm zur Strafe auch bei Gelegenheit ein wenig angereichertes Uran unter seinen Teppich wischen. Adrian Risi schliesst mit den Worten: «Ich weiss, solche Meinungen führen zur sofortigen Ausgrenzung des Botschafters». Doch das wollen wir nicht. Wir belassen es im vorliegenden Fall bei einem müden Lächeln.