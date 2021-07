Mezingen im Finale zum "Schweizer Dorf des Jahres" 2021

Wettbewerb Hat Menzingen genug zu bieten, um «Schweizer Dorf des Jahres» 2021 zu werden? Wegen ihres aktiven Vereinslebens wurde die Gemeinde Menzingen von den Lesern der «Schweizer Illustrierten», «L'Illustré» und dem «Corriere del Ticino» sowie einer Jury als eines der zwölf Dörfer im Finale des Wettbewerbs «Dorf des Jahres» 2021 gewählt. Bis am 30. Juli kann man abstimmen, wer gewinnen soll. Tijana Nikolic 23.07.2021, 12.00 Uhr

Das aktive Dorf- und Vereinsleben der Menzinger bringt sie ins Finale als «Schweizer Dorf des Jahres» 2021. Bild: Matthias Jurt, (Menzingen, 11. Juni 2020)

Menzingen ist eines der zwölf Dörfer im Finale des Wettbewerbs «Schweizer Dorf des Jahres» 2021, gekürt von den Lesern der «Schweizer Illustrierten», «L'Illustré» aus der Romandie und der Zeitung «Corriere del Ticino» sowie einer prominent besetzten Jury mit unter anderem Ex-Miss Schweiz Christa Rigozzi, Popsänger Marc Trauffer und Kochbuch-Autorin Nadia Damaso.

Gesucht wurden Dörfer und Gemeinden aus allen vier Sprachregionen mit einem besonders aktiven Vereinsleben. Menzingen, das 80 Vereine auf 4369 Einwohner verteilt zählt, wurde deshalb von den Lesern und der Jury als attraktiv erachtet und nominiert. Die Bevölkerung kann nun bis zum 30. Juli abstimmen, welche Ortschaft «Schweizer Dorf des Jahres» 2021 werden soll.

Menzingen trumpft mit ausgefallenem Koboy-Fäscht

Durchgeführt wird der Wettbewerb, um die grosse Bedeutung des Vereinslebens in den kleineren Gemeinden zu würdigen, heisst es von der Ringier Axel Springer Schweiz AG, zu der die «Schweizer Illustrierte», «L'Illustré» und der «Corriere del Ticino» gehören. Die Gemeinde, in der sich besonders viele aktive, traditionsreiche, aussergewöhnliche oder solidarische Vereine engagieren, soll gekürt werden. Weitere Finaldörfer sind unter anderem Gampel im Kanton Wallis, Lungern im Kanton Obwalden oder das Muotathal im Kanton Schwyz.

Die 80 Menzinger Vereine organisierten in der Vergangenheit grosse Anlässe wie das Zuger Kantonal-Schwingfest, das Pfadi Folk Fest Moods, das Internationale Trachtenfest oder das ausgefallene Koboy-Fäscht. Hinter dem Koboy-Fäscht steckt der Verein Koboy’s aus Menzingen. In drei Wochen bauen die Mitglieder dafür jeweils jeden zweiten Sommer in der Schurtannen die temporäre Westernwelt mit einem Saloon, einer Goldgräber-Bar und einem Steakhouse auf, die für ein Wochenende Country-Fans an­lockt, steht in der Wettbewerbsmitteilung geschrieben.

Vereinsleben sei Rückgrat der Menzinger Kultur

Es gibt verschiedene Gründe, warum es in Menzingen so viele Vereine habe, sagt Gemeindepräsident Andreas Etter. «Der Familiennachzug wird in vielen Vereinen grossgeschrieben. Die Gemeinde bietet aber auch spezielle Vereine, wie die der verschiedenen Hausjahrzeiten der typischen Menzinger Geschlechter», so Etter. Hausjahrzeiten sind Gedächtnistage der lebenden und verstorbenen Mitglieder eines Geschlechts. Viele Vereine entstünden auch durch Kollegen, welche aus dem einen Verein heraus einen neuen Verein gründen würden. «So leben die Vereine aktiv weiter», erklärt Etter.

Vereine tragen einen grossen Teil zur Integration von Neuzuzügern bei und seien das Rückgrat der Menzinger Kultur. «Da wären beispielsweise die Wäglitramper, eine Waggisgruppe, gegründet von Heimweh-Baslern, welche in Menzingen heimisch wurden», führt Etter weiter aus. Die Gemeinde biete von traditionellen Vereinen wie dem Jodelclub bis hin zu den etwas «anderen» Vereinen wie eben dem Koboy’s oder den Rebbaufreunden, die man nicht unbedingt in Menzingen vermuten würde, ein vielseitiges Angebot. Der Menzinger Gemeindepräsident fügt hinzu:

«Den Titel ‹Dorf des Jahres› würden wir mit Stolz tragen.»

Er würde aufzeigen, dass Menzingen ein intaktes und gutes Dorf- und Vereinsleben habe. «Chancenlos sind wir sicher nicht», ist sich Etter sicher. Die Menzinger Vereine sowie die Gemeindeeinwohner hätten wacker Wahlpropaganda für das Dorf gemacht. «Jedoch denke ich, dass dies auch bei den anderen Dörfern der Fall sein wird», ist sich er bewusst.

Gemeindepräsident Etter ist ebenfalls in mehreren Vereinen

Andreas Etter ist selbst ebenfalls in verschiedenen Menzinger Vereinen mit dabei: «Ich habe vor langer Zeit den Badmintonclub Menzingen mitbegründet, war lange Zeit aktiv in der Musikgesellschaft und in der Guggenmusik Menzikus sowie dem Veloclub. Ich bin ein Vereinsmensch.» Das Sportliche oder Musikalische mit dem Geselligen zu verknüpfen, mache für ihn den Reiz aus.

Zur Abstimmung gelangt man unter folgendem Link www.dorfdesjahres.ch.