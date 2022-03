Zuger Obstbauern zum trockenen Wetter

Der aktuell trockene Boden macht vor allem Bäumen zu schaffen. Sie brauchen ihre angelegten Wasserreserven viel schneller auf als in vergangenen, deutlich weniger trockenen Frühsommern. Frisch gepflanzte Bäume seien aktuell besonders betroffen, schreibt die Zuger Gartenbaufirma Landtwing in einem Ratgeber an ihre Kundschaft. Denn allein für ein gutes Anwachsen im Substrat bräuchten Jungbäume mehr Wasser als ein bereits angewachsener Baum. Insbesondere in den ersten fünf Jahren sollten Jungbäume stets ausreichend Wasser zugeführt erhalten, denn in etwa so lange dauere es, bis die Wurzeln genug tief reichen, um eine längere Trockenperiode unbeschadet überstehen zu können.