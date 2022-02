Der Sportclub Cham holt bei Brühl 2:2

fussball Wichtiger Punktgewinn für die Ennetseer: SC Cham erkämpft sich ein Unentschieden Der SC Cham holt bei Brühl ein 2:2. Die Gefühlslage war nach dem Punktgewinn unterschiedlich. Michael Wyss 27.02.2022, 17.00 Uhr

Chams Marco Rüedi (hier links im Bild im Spiel gegen den FC Black Stars Basel) sorgte kurz vor dem Pausenpfiff für die 2:1-Führung der Ennetseer. Archivbild: Roger Zbinden (Cham, 25. September 2021)

«Diesen Punkt nehmen wir. Der Ausgang der Partie war bis kurz vor Schluss offen und stand auf Messers Schneide», so Chams Verteidiger Mario Bühler in seiner Analyse nach dem Punktgewinn bei Brühl. Er sagt weiter: «Wir begannen gut, hatten gleich am Anfang eine grosse Chance zur Führung, bekamen mittels eines Konters aber das 0:1. Doch die Moral im Team stimmte, wir zeigten in der Folge grosses Kämpferherz.»

Der Vertreter der Promotion League (PL), der sich weiterhin berechtigte Hoffnungen auf die Aufstiegsrunde (Top 6) machen kann, zeigte auf den frühen Rückstand im Paul-Grüninger-Stadion vor 420 Fans eine Reaktion.

Verdiente Führung Chams

Die Ennetseer, welche vor ­Wochenfrist dem souveränen Leader Breitenrain ein 0:0 abluchsten, konnten dank einem wunderschön herausgespielten Kopfballtor von Lukas Riedmann, vorbereitet durch einen perfekt getimten Flankenball von Mauro Bender, zum 1:1 (18.) ausgleichen. Und kurz vor dem Pausenpfiff (41.), nach guten Chancen auf beiden Seiten, sorgte Marco Rüedi mit einem sehenswerten Freistosstreffer für die erstmalige und nicht unverdiente 2:1-Führung der Ennetseer. Bühler: «Die 2:1-Führung, welche wir uns verdienten, war aus rein psychologischer Sicht sehr wichtig.»

Mit dem Glück des Tüchtigen

Die Partie wogte nach dem Seitenwechsel hin und her, wurde nun ruppiger (sieben gelbe Karten im Spiel) geführt mit vielen Fouls. Brühl suchte den Ausgleich, Cham hätte mit dem 3:1 einen grossen Schritt Richtung Dreier machen können. Doch nach knapp einer gespielten Stunde jubelten die Ostschweizer mit dem Ausgleich zum 2:2 (59.). Das Glück des Tüchtigen mussten die Chamer dann in der 66. Minute beanspruchen. Brühl kam zu einem Foulpenalty, doch der Torschütze zum 1:0, Ajet Sejdija, traf nur den Innenpfosten, wo der Ball an den Rücken von Chams Anthony von Arx sprang und dieser ihn halten konnte.

Cham blieb in der Folge mit seinen schnell ausgeführten Kontern stets gefährlich, konnte den dritten Treffer aber nicht mehr bejubeln. Das 2:2 war Tatsache. Ein Auswärtspunkt bei Brühl, welches sich im Abstiegskampf befindet, ist keine schlechte Ausbeute. Chams Verteidiger Manuel Fäh: «Es war das erwartet schwere Spiel für uns. Letztendlich nehmen wir diesen Punkt mit, denn die Partie hätte auf beide Seiten kippen können.»

Aktuell ist jeder Punktgewinn für das Team von Trainer Roland Schwegler im Kampf um die Aufstiegsrunde wichtig, wie der Blick auf die Tabelle zeigt. Cham, welches die Spitzengruppe im Mittelfeld anführt, hat 26 Punkte auf dem Konto. Dahinter liegen gleich mehrere Teams in Tuchfühlung mit den Chamern. Am Samstag (16 Uhr, Eizmoos) trifft Cham auf YF Juventus, welches vier Punkte hinter den Ennetseern liegt und der Abstiegsrunde entrinnen will. Cham dagegen strebt nach einem Dreier, der im Kampf um das Erreichen der Aufstiegsrunde enorm wichtig wäre.