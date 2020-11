Wie gut ist das Angebot für demente Personen im Kanton Zug? Weil im Kanton Zug keine Demenzabteilung für temporär stationäre Kurzzeitaufenthalte von einigen Tagen existiert, reichte ein Zuger Bürger eine Petition beim Kantons- und Regierungsrat ein. Tijana Nikolic 09.11.2020, 05.00 Uhr

Die Gesundheitsdirektion des Kantons Zug ist bestrebt, ein möglichst breites Angebot für pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen zu schaffen. Bild: Matthias Jurt (Zug, 25. September 2020)

Ein 81-jähriger aufgebrachter Zuger Bürger suchte für seine pflegebedürftige, demente Frau, um die er sich vollumfänglich kümmert, in einem Pflegeheim im Kanton Zug eine Demenzabteilung. Und zwar für einen temporär stationären Aufenthalt von wöchentlich drei Tagen und drei Nächten sowie zur Erholung alle drei Monate ein Entlastungsbett von 17 Tagen.

Weil im Kanton Zug angeblich derzeit kein solch temporäres Angebot oder nur mit langen Wartelisten verbunden besteht, hat er eine Petition zum System Langzeitpflege im Kanton Zug beim Kantons- und Regierungsrat sowie eine persönliche, sehr dringliche Petition bei der Konferenz Langzeitpflege des Kantons Zug eingereicht.

Kanton soll finanzielle Mittel zur Verfügung stellen

Darin fordert er unter anderem, dass die Konferenz Langzeitpflege der Einwohnergemeinden des Kantons Zug aufzuheben ist und der Kanton Zug selber die führende Regelung, Koordination und Kontrolle der stationären Kurz- und Langzeitpflege für alle Einwohner im ganzen Kanton in allen Gemeinden übernimmt. Seiner Meinung nach übernehme die Konferenz Rechtsetzungs-, Entscheidungs-, Beschluss- und Vertragsabschlusskompetenzen, welche sämtliche Einwohner des Kantons betreffen, ohne jedoch ein kantonales Organ zu sein.

Der Kanton soll ausserdem gesetzlich und mit dazu erforderlichen Finanzbeiträgen dafür sorgen, dass in allen Gemeinden innerhalb von sechs Jahren nach Inkrafttreten der Aufhebung der Delegation, gemäss der Zahl der Einwohner und deren Wachstum, eine entsprechende Bettenkapazität für die temporär stationäre Kurzzeitpflege und für die stationäre Langzeitpflege zur Verfügung gestellt wird.

Denn die Nachfrage nach Pflege und Betreuung in beispielsweise Altersheimen sei in allen Gemeinden im Durchschnitt dieselbe, sie unterscheide sich lediglich quantitativ in der Zahl der Einwohner.

Gefordert wird Recht auf temporäre Entlastung

Weiter soll den ohne Arbeitsvertrag pflegenden und betreuenden Angehörigen von pflege- und betreuungsbedürftigen Personen zumindest ein kantonales Anspruchsrecht auf temporäre Entlastung sichergestellt werden. Konkret solle das so aussehen: Personen im Alter von unter 65 Jahren, die mindestens 75 Prozent der täglich erforderlichen und unentgeltlichen Pflege- und Betreuungsleistung erbringen, sollen einen Anspruch auf die im Arbeitsrecht geltenden jährlichen «Entlastungszeiten» haben.

Wer aber im Alter von 65 bis 75 Jahren diese Pflege- und Betreuungsleistung erbringe, soll Anspruch auf mindestens sieben Wochen «Entlastungszeit» pro Jahr haben. Und über 75-Jährige sollen einen Anspruch auf mindestens acht Wochen «Entlastungszeit» pro Jahr haben. «Damit kann erreicht werden, dass ich im Alter von 81 Jahren die umfassende Betreuung und Pflege meiner Ehegattin rund um die Uhr ohne Gefährdung meiner Gesundheit erbringen kann und dass für alle Kostenträger wie die Gemeinde oder Krankenkasse nachhaltig die kostengünstigste Pflegeleistung zustande kommt», so der Petent.

Kommission Langzeitpflege sieht keinen genügend grossen Bedarf

Dieses gesetzliche Anspruchsrecht der Betreuenden und Pflegenden impliziere, laut dem Bürger, ein Anspruchsrecht auf ein temporär stationäres Entlastungsbett der zu betreuenden Person in einem Heim innerhalb des Kantons, und dies unbedingt in freier Wahl aus allen verfügbaren Heimen. Dann solle der Begriff «Ferienbett» und «Ferienvertrag» rechtlich ersetzt werden durch die Begriffe «Entlastungsbett» und «Entlastungsvertrag». Der Begriff Ferien sei ein Begriff des Arbeitsrechtsvertrags und dieser existiere hier nicht. Die Pflege- und Betreuungsbedürftigen erhalten ihre Pflege und Betreuung unentgeltlich, ohne Lohnpflicht.

Die Kommission Langzeitpflege habe das Anliegen des Gesuchstellers an einer Sitzung diskutiert und beteuert, dass die Zuger Gemeinden für ein solches Angebot noch keinen genügend grossen Bedarf feststellen konnten, der ein solches Angebot rechtfertigen würde. Die Gemeinden würden aber durchaus im Bereich der sogenannten Leistungen der spezialisierten Langzeitpflege die Bedarfsentwicklung verfolgen. Sollte sich das Bedürfnis nach einer Tag- und Nachtversorgung für demente Personen künftig verstärken, werden sich die Gemeinden überlegen, ein entsprechendes Angebot zu schaffen, heisst es in einem persönlichen Schreiben an den Gesuchsteller. Und weiter:

«Nicht für jeden Fall kann eine massgeschneiderte Lösung bereitgestellt werden.»

«Der Kanton Zug und die Zuger Gemeinden sind bestrebt, ein möglichst breites Angebot für pflegebedürftige Menschen sowie deren Angehörige zu schaffen. Gleichzeitig kann nicht für jeden Einzelfall eine massgeschneiderte Lösung bereitgestellt werden», sagt Aurel Köpfli, Kommunikationsverantwortlicher der Gesundheitsdirektion des Kantons Zug. Es bestünden durchaus Angebote für einen temporären Aufenthalt in Pflegeinstitutionen, etwa in Form von Ferienbetten oder Tagesplätzen. Hinzu kämen verschiedene aufsuchende Entlastungsangebote im Rahmen der Spitex.

Auch bei akuten Notlagen stünden verschiedene Angebote zur Verfügung, eine Übersicht fände sich auf www.pflege-zug.ch. Köpfli:

«Wir verzichten darauf, Einzelfälle medial zu kommentieren. Wir können jedoch versichern, dass sowohl die Zuger Gemeinden als auch der Kanton stets versuchen, eine für alle Beteiligten passende Lösung zu finden und uns dies in den allermeisten Fällen auch gut gelingt».