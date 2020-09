Wie gut schwimmen die Zuger Schülerinnen und Schüler? Mit einer Lektion Schulschwimmen pro Woche wird man nicht zum Schwimmprofi. Aber ist der Besuch einer Schwimmschule vor der Einschulung wirklich nötig? Schwimmlehrer Oliver Staubli gibt Antworten. Tijana Nikolic 11.09.2020, 05.00 Uhr

Der Neuheimer Schwimmlehrer Oliver Staubli kann die diversen Schwimmstile auch auf dem Trockenen präsentieren. Bild: Stefan Kaiser (Baar, 31. August 2020)

Wie viele Schwimmstunden sind in der Primarschule nötig? Sollten Kinder bereits im Vorschulalter in den Schwimmunterricht, um bei Beginn des Schulschwimmunterrichts bereits ein Vorwissen zu haben, das gefestigt werden kann? Und können Expats wirklich so schlecht schwimmen? Diese Fragen führen immer wieder zu Diskussionen, bei denen man sich meist nicht einig wird.

Der Neuheimer Oliver Staubli betreibt seit 1996 die private Schwimmschule «Schwimmschule Oliver Staubli» und versucht, durch seine lange Erfahrung, die Schwimmleistungen von Zuger Kindern und Erwachsenen einzuordnen.

«Viele Eltern wollen, dass ihre Kinder schon im Vorschulalter schwimmen lernen»,

weiss der 53-jährige Staubli. Gründe dafür seien beispielsweise, dass die Kinder in den Badeferien oder im eigenen Pool zu Hause schwimmen können sollen. «Ausschlaggebend ist der Sicherheitsaspekt. Denn statistische Erhebungen zeigen immer wieder, das Ertrinken die zweithäufigste Todesursache bei Kleinkindern ist», erläutert Staubli, der ursprünglich aus der Marketingbranche kommt.

Einige Eltern meldeten ihre Kinder für die Schwimmschule an, um ihnen den Einstieg ins Schulschwimmen zu erleichtern. «Wer in die Schule kommt und bereits schwimmen kann, hat es meist einfacher, weil im Schulschwimmen oft weniger Zeit für die Erarbeitung und Festigung von Grundlagen zur Verfügung steht.»

In Baar hätten die Schüler bis zur fünften Klasse eine Lektion Schwimmunterricht pro Woche, was Staubli optimal findet. «Laut dem Lehrplan 21 wird von den Schülern nach diesen fünf Klassen verlangt, dass sie sicher schwimmen sowie Schwimmtechniken zuordnen können», sagt Staubli. Mit vorhergehendem Schwimmunterricht in einer Schwimmschule für Kinder ab vier Jahren werde zwar niemand ein Profischwimmer, aber man sei sicher im Wasser unterwegs.

Doch nicht alle Eltern könnten sich den Schwimmunterricht leisten: «Kinder mit Migrationshintergrund beispielsweise waren vor dem Schulschwimmen oft noch gar nie in einem Hallenbad.» Dabei fördere das Schwimmen neben der Sicherheit die Gesundheit und Koordination. «Ich erlebe wiederholt, dass auch Kindern mit Defiziten die Schwerelosigkeit und Bewegungsfreiheit im Wasser sehr entgegenkommt», führt Staubli weiter aus. «Und das wiederum stärkt deren Selbstvertrauen.»

Kinder sind viel geduldiger als Erwachsene

Staubli unterrichtet auch Erwachsene: «Erwachsenen gebe ich vorwiegend Privatlektionen.» Nicht selten kämen Klienten, die erst kurz in der Schweiz seien und gar keine Schwimmkenntnisse hätten. «Einmal kam ein junger Mann, welcher in Italien direkt am Meer aufgewachsen war und trotzdem überhaupt nicht Schwimmen konnte», erzählt Oliver Staubli. «Er wuchs in einer Familie auf, welche grosse Angst vor dem Wasser hatte und das Schwimmen gar nicht erst probieren wollte.» Erwachsene seien meist ungeduldiger als Kinder. Denn sie würden am liebsten bereits nach wenigen Lektionen perfekt schwimmen können, was unrealistisch sei. «Entscheidend für den Lernerfolg ist, dass man zuerst ausreichend Zeit in die Erarbeitung der Grundlagen wie etwa das Atmen und Untertauchen investiert.»

Erwachsene, die Schwimmen könnten, würden häufig das Kraulen lernen oder ver­bessern wollen. «Darunter ­fallen immer wieder Triathleten, welche auf der Schwimmstrecke schneller werden wollen», führt Staubli aus. Schwimmen hätte in der Zuger Bevölkerung einen hohen Stellenwert und die Eltern würden wollen, dass es ihre Kinder auch können. «Für viele gehört das Schwimmen zur sportlichen Allgemeinbildung, ähnlich dem Skifahren.» Und was macht die Schwimmschule Staubli seit 24 Jahren erfolgreich? «Wir arbeiten, vor allem bezogen auf das Kinderschwimmen, sehr ­intensiv im Wasser. Eine hohe Bewegungszeit gepaart mit ­vielen spielerischen Elementen schafft die Basis für nachhaltige Fortschritte», ist sich Staubli ­sicher.