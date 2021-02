leserbrief Wie unsere Landwirte auch Zur eidgenössischen Abstimmung vom 7. März zum Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit Indonesien 26.02.2021, 15.19 Uhr

Wie unsere Bauern auch, wollen die Bauern in Indonesien arbeiten und ihre Feldfrüchte verkaufen. Bei uns ist es Milch, bei ihnen ist es Palmöl. Mit dem Freihandelsabkommen wird nachhaltige Feldarbeit besser gestellt gegenüber konventioneller Produktion. Das ist richtig so. Es ist die gleiche Idee wie bei uns die Biolabels: Ökologischer Anbau geht vor. Deshalb ist das Freihandelsabkommen ein richtiger Schritt, die Bioidee in die Welt hinauszutragen. Sagen Sie Ja zum Abkommen mit Indonesien.