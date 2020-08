Wie viel Zuger Holz steckt in den prestigeträchtigen Holzhochhäusern?

Dass der Holzpreis aus Sicht der Produzenten zu tief ist und trotzdem Holz aus dem Ausland noch immer deutlich günstiger ist als in der Schweiz, hat mehrere Ursachen. Der tiefe Preis sei darauf zurückzuführen, dass die Schweiz entgegen ihrer langen Tradition, aufgrund des starken Frankens kein Holz ins Ausland exportieren könne, erklärt Ruedi Bachmann. Er ist Geschäftsführer des Verbandes für Waldeigentümer Waldzug. «Das Holz bleibt in der Schweiz, wo wir jedoch zu wenig Sägereien haben, um dieses zu verarbeiten.» So drücke es den Preis.

Dass der Bau mit Schweizer Holz trotz dem gedrückten Preis noch immer teurer ist als ausländisches, hat unter anderem mit dem Holzüberschuss in den 1990er-Jahren zu tun. «Weil es damals Schweizer Holz im Überfluss gab, und nur wenig verwendet wurde, hatte es die Schweizer Holzindustrie verpasst, Zölle auf das Gut zu fordern», erklärt der Präsident der Dachorganisation Lignum Holzwirtschaft Zentralschweiz, Pirmin Jung. So ist Holz aus dem Ausland deutlich günstiger – obwohl das Holz, wenn es der Waldbesitzer im Ausland und der Waldbesitzer in der Schweiz aus dem Wald holen und lagern, gleich viel kostet.

Die Mehrkosten fallen also bei der Verarbeitung an. So sind in der Schweiz die Löhne und das Land teurer und die Lastwagenfahrten sind sowohl bezüglich Zeit aber auch Gewicht eingeschränkt. «Zudem ist im Ausland in den letzten Jahren viel mehr in die Holzverarbeitung investiert worden», so Jung. Es gebe Anlagen, bei welchen täglich über 60 Lastwagen Holz verarbeitet werden. So gebe es Produkte – wie beispielsweise Dreischichtplatten, welche auch zum Bauen verwendet werden –, welche in der Schweiz in etwa das Doppelte kosten als im Ausland.